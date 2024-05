La Provincia cerca soldi per le scuole

La Provincia va a ‘caccia’ di risorse per le scuole del territorio. Con tre progetti esecutivi, già realizzati, su altrettanti edifici adesso serve la verifica per concludere l’iter. Per questo l’amministrazione di Palazzo Ducale ha aderito a un avviso pubblico dell’Agenzia del Demanio e ha candidato i tre progetti al servizio di verifica progettuale. Significa che, se ammessi, saranno quindi validati e potranno essere candidati su future linee di finanziamento. I progetti riguardano demolizione e costruzione del liceo Marconi di Carrara, nuovo fabbricato di ampliamento dell’esistente Istituto Tecnico Meucci di Massa e adeguamento sismico parziale con demolizione e nuova costruzione dell’Istituto Toniolo di Massa. Il servizio sarà possibile grazie anche alla convenzione sottoscritta da Upi con l’Agenzia del demanio nei mesi scorsi.