La prova Tv di Siria e Matteo. Protagonisti a ‘Temptation Island’

Ci sono anche i massesi Siria Pingo e Matteo Vitali tra le sette coppie di fidanzati che partecipano all’edizione 2024 del format televisivo ‘Temptation Island’ in onda su Mediaset Infinity. Sette coppie di fidanzati che per 21 giorni dovranno vivere in due residence diversi, lontani dai loro compagni e in compagnia di aitanti single tentatori e tentatrici. Siria (22 anni) e Matteo (33) sono fidanzati da 7 anni, si sono conosciuti quando lei ne aveva 16 e lui, più grande di 11 anni, ne aveva invece ventisette. La coppia convive da quattro anni e Siria ha deciso di partecipare al programma, come ha spiegato nella prima puntata, per capire se lei va ancora bene per lui.

Siria, che di professione fa l’assicuratrice mentre Matteo il resinatore di barche, ha perso ottanta chili dei 130 che pesava, e il nuovo aspetto fisico le ha dato vitalità. "Sono rinata mentalmente e fisicamente e ho una voglia matta di divertirmi – ha detto la giovane davanti alle telecamere del format –, starei fuori 24 ore su 24, ma lui no. Ho deciso di partecipare per capire se vado ancora bene per Matteo, visto che sono molto cambiata". Matteo invece non voleva partecipare. "Ero molto innamorato di Siria già prima – ha detto il fidanzato in tv –, non volevo partecipare ma per me va bene tutto. Dopo che ho conosciuto Siria le ho scritto su Facebook e poi sulle scale del Duomo le ho chiesto di mettersi insieme a me".

Ora non resta che aspettare se la coppia resterà assieme per tutta la vita o se ‘scoppierà’ nel corso del programma delle tentazioni, come spesso succede.

A.P.