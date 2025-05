La Protezione civile all’avanguargia. Formazione, addestrati 50 volontari

Dopo una mattinata trascorsa in intense attività pratiche, a Villafranca Lunigiana, con l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione del Modulo Idro della Fir Ser Cb Ser Nazionale, i volontari della struttura che domenica scorsa avevano sostenuto l’esame di teoria, hanno infine conseguito l’attestato finale. La soddisfazione per il traguardo raggiunto è tanta. Un importante risultato questo, poiché la struttura provinciale di Massa, nello specifico i volontari di Radio Cb Lunigiana Odv, Associazione Volontaria Radio CB Il Castello Odv-Fir-CB, Associazione Radio Cb Villafranca L. Odv Associazione Radio CB Val Taverone, è la prima in tutta la Fir Cb Ser ad aver partecipato a questo specifico addestramento e ad aver quindi conseguito il relativo brevetto.

L’attestato del corso, è stato consegnato personalmente ad ogni singolo partecipante dal formatore Daniele Rossi unitamente al presidente della struttura Alessandro Ruggeri e dalla autorità intervenute all’evento: il sindaco di Villafranca Filippo Bellesi, Comune che ha ospitato per due giorni i volontari nella formazione, il vice sindaco di Tresana Alessandro Vannini ed il consigliere regionale Giacomo Bugliani. "La crescita del nucleo idrogeologico della struttura, prosegue grazie anche ai volontari – precisa il presidente Ruggeri – che nella mattinata di ieri hanno conseguito invece l’abilitazione all’uso delle motopompe idrovore, sotto la guida del formatore Luca Bertieri. E’ stato in sintesi un fine settimana all’insegna della formazione e dell’addestramento specifico per 50 volontari, tutti fortemente motivati ad apprendere nuove forme e metodi di intervento per portare aiuto alle comunità ed ai cittadini in caso di calamità naturali ed in ogni occasione di pericolo. Prima dell’inizio del corso, il presidente nazionale della Ser Fir Cb, Patrizio Losi, insieme con Riccardo Baima, tramite videochiamata hanno voluto salutare i partecipanti, specie quelli impegnati nel modulo Idro, dato che risultavano i primi del Fir Cb di tutta Italia a partecipare a quello specifico corso, che è stato fortemente indicato e voluto dal presidente provinciale Alessandro Ruggeri.

Roberto Oligeri