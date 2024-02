La proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il movimento Indipendenza di Massa Carrara, del cui coordinamento fanno parte Cipollini, Brunetti, Lazzoni e Rivieri, ha organizzato in piazza Del Teatro a Massa una raccolta di firme per sostenere la proposta di legge sul “Riconoscimento dello Stato di Palestina con Capitale Gerusalemme Est”, di iniziativa dell’associazione “Schierarsi”. Il movimento sostiene la necessità urgente che anche da parte dell’Italia ci sia il riconoscimento dello Stato Sovrano della Palestina, come atto politico e di civiltà contro il genocidio e contro la strage di bimbi. Molti i cittadini di differente fede politica che hanno firmato. La raccolta è stata trasversale supportata dall’esigenza di fermare la guerra schierandosi a difesa del Popolo Palestinese per affermare l’iniziativa “Due popoli due stati”.