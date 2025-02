La promessa mancata delle 41 centraline per le auto elettriche

Il primo annuncio risale ormai a oltre un anno fa. Era stato promessa dall’amministrazione per aprile dello scorso anno l’installazione di ben 41 colonnine per la ricarica delle auto elettriche. “Il futuro arriva anche in città” si annunciava. E ad aprile 2024 l’assessore Lorenzini in commissione confermava l’imminente installazione delle attese colonnine elettriche. "Dislocate lungo tutto il territorio comunale, dal mare ai monti, secondo un progetto che prevede l’installazione di 41 colonnine, anche se non tutte saranno posizionate immediatamente", ricorda Roberto Rocchi. In commissione erano stati ricordati gli step: prime installazioni già entro la fine del mese, la metà delle 41 totali installata entro fine anno e per le rimanenti rimanevano da superare alcune verifiche della rete elettrica e il posizionamento in compatibilità con eventuali opere pubbliche o di cantiere, come il waterfront a Marina. "A distanza di quasi un anno non si è registrato alcun progresso concreto. Nonostante le promesse fatte, il nostro Comune rimane sprovvisto delle infrastrutture necessarie per la mobilità elettrica" sottolinea Rocchi.