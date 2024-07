La pizzeria Alfiero compie mezzo secolo

Mezzo secolo di prelibatezze: era il 4 luglio del 1974 quando Alfiero Salvi e Lina Mosti a Marina di Massa aprirono le porte della loro piccola pizzeria ( appena 40 metri quadri), iniziando così una vita di duro lavoro, sacrifici ma anche di sogni. Lavoro, sacrifici e sogni vanno avanti ancora oggi, con la solita passione di sempre. "Pian piano abbiamo innovato, ci siamo allargarti, abbiamo fatto due restyling, e abbiamo ancora molte idee da concretizzare – osservano i titolari. In questi anni Alfiero ha allargato la famiglia e nel 2019 ha aperto L’orto portando innovazione in Provincia con il locale delle insalate e delle Poke. Dunque, il 4 luglio 2024 Alfiero compie 50 anni e per celebrare questo appuntamento ha organizzato una festa in strada, in via Colombo, per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito negli anni al successo del locale.

"Il locale Alfiero – aggiungono i titolari, eredi - deve tutto alla sua città e alle migliaia di turisti che in questi 50 anni ci hanno accompagnato. I miei nonni, rispettivamente classe 1941 ( Lina) e 1942 (Alfiero) ancora oggi lavorano con noi e sono i pilastri portanti del nostro successo. Saranno felicissimi di accogliere tante persone, per affetto, stima e riconoscenza". La festa comincerà alle 18. Partnership, Ca Lunae per il vino, La bottega di Adò con le famose salsicce, grigliera sull’Ofyr per le focaccine della casa.

