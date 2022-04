La pizza più buona è la nostra Liguri Apuani stelle mondiali

La squadra dei Liguri Apuani è ancora sul tetto del mondo. Dopo il titolo iridato ottenuto nel 2019, il bis nella edizione del 2022. Alla Pizza Worldchampionship disputata a Parma, alla presenza di 775 pizzaioli provenienti da 42 diversi paesi. Oltre al secondo titolo iridato a squadre, sono arrivati anche tanti piazzamenti di prestigio. Chi sono i Liguri Apuani? Un gruppo di persone con in comune la passione della pizza e della ristorazione. Il nome nasce perché i primi fondatori sono di Massa Carrara e di Levanto. A loro si sono aggiunti amici di Lombardia, Sicilia e Veneto e chi lavora in Spagna e Francia. Nel 2019 il gruppo si era presentato con tre squadre mentre quest’anno due. Ognuno dà consigli e supporta gli altri. I componenti della squadra sono Mario alberti ("Il pizzaiolo" di Montpellier), Kevin Gatti, Federico Tonarelli e Daniele Lombardo (Ale’s Pizza di Marina di Massa), Carlo Ceccarelli (Prontopizza di Marina di Massa) ed i debuttanti Mario Marchini (Jack Flinn di Massa) e Paolo paolini ("Il Pizzaiolo di Palavas-Les-Flots). Nella pizza a due, con uno chef, la coppia massese Clara Micheli-Giovanna Alberti ha conquistato un secondo posto mondiale. Secondo anche per Daniel Favero (Trattoria Ometto di Carrara) nella pizza classica, la categoria regina, a soli 2 punti dal vincitore. Un plauso a Antonio Di Tella (Pizzeria l’Angolo di Marina di Carrara) sesto sia nella pizza in pala che nella pizza in teglia. Undicesimo Mario Alberti.

Gianluca Bondielli