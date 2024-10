’La Pisaniana’, focus su Massa. Tutti i progetti e le iniziative

La ’Pisaniana’, il programma televisivo prodotto da più di 10 anni dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, in onda ogni domenica, alle ore 21, su 50 canale, stasera sbarca a Massa (in replica domani alle 14). E lo fa, come sempre, incontrando i protagonisti nei suoi luoghi iconici. Ecco allora il sindaco Francesco Persiani, tutti gli assessori della giunta, il direttore del personale della Fondazione Monasterio, Tiziano Ciucci, il presidente di Evam, Massimo Gelati, e Tiziano Lera, architetto di fama internazionale e urbanista che ha il suo quartier generale in Versilia e che ha realizzato il progetto che rinnoverà l’area del pontile di Marina di Massa. Il salotto itinerante, condotto da Carlotta Romualdi, questa domenica avrà come meraviglioso scenario il Teatro Guglielmi, simbolo di rinascita, dopo i restauri degli anni scorsi, e vivo più che mai, con il Galà Pucciniano, che si è tenuto pochi giorni fa, e una ricca stagione teatrale davanti a sè.

Insieme al sindaco, nella prima parte della trasmissione, a parlare di cultura, rinnovamento e trasformazione urbana, grazie ai tanti progetti di riqualificazione e sviluppo, ci saranno l’assessora Maura Ferrari, che ha le deleghe alla pianificazione del territorio e al Pnrr, e Monica Bertoneri, assessore alla cultura, alle politiche scolastiche e alle pari opportunità. Persiani e Bertoneri ripercorreranno gli eventi culturali recenti e quelli a venire: dalla Festa di San Francesco alle iniziative legate ai gemellaggi di Massa, con le città di Bad Kissingen, Vernon e Nowy Sacz (in primis l’intitolazione della rotonda della stazione a ’Largo della Pace e delle Città Gemellate’); da Palazzo Bourdillon e Colombini, destinati a diventare spazi di aggregazione culturale, al progetto Uffizi Diffusi; dal recupero del Castello Malaspina, simbolo della città, al ripristino della Buca degli Sforza e del Parco degli Ulivi, dove sorgerà non senza polemiche la nuova sede della questura. E poi ’Ombre imperiali’, il progetto partito dalla firma del protocollo avvenuta alla Villa della Rinchiostra, tra sette enti pubblici toscani e liguri, per il recupero di tutte le strutture architettoniche dell’epoca napoleonica del territorio.

L’assessora Ferrari racconterà due progetti in particolare, tra i sette finanziati dai fondi del Pnrr( 50 milioni di euro in totale): quello dell’ex Cat, destinato a diventare ’Marte’, un polo culturale per studenti e sede di eventi, e il progetto di riqualificazione dell’ex colonia Ugo Pisa, futuro centro sportivo. Di sport, salute e benessere, ma anche di turismo e risorse del territorio, si parlerà nella seconda e terza parte della trasmissione con il sindaco Francesco Persiani, Luciano Ciucci della Fondazione Monasterio, che interverrà sul progetto, caldeggiato anche dal ministro Abodi, che trasformerebbe l’ex mercato ortofrutticolo delle Jare in un centro di medicina sportiva legato all’Ospedale del Cuore. Ciucci parlerà anche della ’Casa di Aisha’, un rifugio di speranza e conforto per le famiglie dei bambini ricoverati. Tiziano Lera, architetto di fama mondiale, racconterà il suo progetto di recupero del pontile di Marina di Massa e dei luoghi circostanti. Suo anche un progetto ventennale che stenta a decollare chiamato ’La via dell’arte’. Massimo Gelati, presidente di Evam, racconterà tutto sulle sorgenti massesi e la qualità delle acque. La partecipata comunale, grazie al nuovo corso indicato dall’ingegnere parmense, ha visto il proprio bilancio tornare in utile nel giro di un anno. Altro aspetto positivo è il mantenimento delle varie certificazioni di qualità e dichiarazioni ambientali. Gelati racconterà anche i progetti per il futuro dell’azienda pubblica. Ad intervenire in trasmissione tutti gli altri assessori della giunta Persiani: Andrea Cella, vicesindaco e assessore alle attività produttive; Marco Mercanti, assessore al bilancio; l’assessore allo sport Roberto Acerbo; l’assessore alle politiche sociali e abitative Francesco Mangiaracina; Giorgia Garau, assessora al turismo; Alice Rossetti, assessora alla pianificazione e al Tpl.

Nella consueta rubrica di Teresa Sichetti, ’Cambio di stagione’, si torna a parlare di salvaguardia dell’ambiente grazie al lavoro di un’azienda privata che si occupa dello smaltimento dell’amianto e di altre bonifiche, la Chean di Sergio Chericoni, che ha la sede proprio nella provincia apuana. Con il piatto e la relativa ricetta del ristorante Pancino2, a Ronchi, si concluderà in bellezza la puntata.