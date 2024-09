La piazza si trasforma in tavolozza. E’ il festival del Disegno Fabriano

Il Festival del Disegno Fabriano torna a Massa, per l’esattezza in Piazza Aranci e e nel loggiato inferiore di Palazzo Ducale, grazie all’organizzazione di Gams, Gruppo delle architette di Massa Carrara, in collaborazione con il Comune di Massa e il patrocinio della Provincia. Appuntamento con la settima edizione massese sabato, dalle 10 alle 20, aperto al pubblico nella fascia 15.30-19.30, un evento di fine estate che è ormai diventato un momento collettivo per disegnare in piazza Aranci. Il festival è promosso in tutta Italia da Fabriano, https://fabriano.com/festivaldisegno. Gams propone come tema ‘immaginiAMO’, un laboratorio collettivo di disegno nel centro storico della città di Massa, dedicato alla sperimentazione sulle immagini e sui colori, attraverso le varie tecniche artistiche e pittoriche, che diventano strumento di conoscenza, esplorazione e rappresentazione del mondo, di noi stessi e delle nostre emozioni. Durante la mattina degli artisti realizzeranno il disegno in bianco e nero che i partecipanti coloreranno nel pomeriggio.

Le novità di questa edizione sono i laboratori creativi nel loggiato inferiore di Palazzo Ducale a cura di Angela Ferrari, architetta, docente, scrittrice ed illustratrice. Nata a Carrara, da sempre ad Ivrea, alla professione di architetta affianca l’attività` di insegnante di Arte e Immagine. Come scrittrice, ha vinto diversi concorsi nazionali e pubblicato libri sia per adulti che per bambini (albi illustrati, di cui realizza anche le illustrazioni). Dal 2015 progetta ed organizza laboratori creativi e workshop presso il suo studio, le scuole e il Museo Civico P.A. Garda di Ivrea. I laboratori, per ragazzi dai 6 ai 14 anni, saranno in due turni: alle 15.30 e alle 17, 15 partecipanti per turno, in ordine di iscrizione.

Altra novità la sezione per artisti ‘under’ da 11 a 18 anni con la partecipazione di Agnese Ambrosiano, 17 anni studente del Rossi, Gualtiero Pasqualu 11 anni, Pietro Quadrelli 14 anni, Roberto quadrelli 14 anni, Anna Verona 15 anni; iscrizioni ancora aperte.

Poi la nuova collaborazione con l’istituto ‘Aldo Salvetti’: un gruppo di studenti, dell’indirizzo socio-sanitario, aiuteranno i partecipanti dei laboratori creativi tenuti da Angela Ferrari nel loggiato di Palazzo Ducale e chi si dedicherà al disegno in Piazza Aranci. Una partecipazione resa possibile dall’impegno delle professoresse Cristina Nicolai e Paola Novelli. Si consolida poi la collaborazione con il Liceo Artistico Felice Palma, grazie alla professoressa Patrizia Mannini, e si aggiunge quella con la biblioteca civica Giampaoli di Massa.

Gli altri artisti della VII edizione sono Silvia Bontà, architetta e docente, Arianna Cattani, docente di arte, Nino Pieretti del Teatro dei Disincanti (con Claudio Maestrelli), Valentina Gregoric, ha partecipato a collettive di scultura nel territorio toscano ed emiliano, parte del Collettivo Disturbate. Anche quest’anno l’evento ospiterà anche artisti e artiste di alcune classi del Liceo ‘Felice Palma’, coordinati dalla professoressa Patrizia Mannini. Prevista la partecipazione di un’ospite d’eccezione: la designer Maria Christina Hamel. Quest’anno “Gams” sarà aiutata da alcune volontarie con una grande passione per l’arte, il design e la didattica: Carolina Buselli, Sara Micheloni e Gabriella Raffo. Alla fine della giornata i rotoli saranno ritirati e conservati, per essere esposti l’anno successivo. Per informazioni [email protected]