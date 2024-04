La palazzina dell’ex Cat ha la variante urbanistica. Soddisfatto il titolare

Svolta per la palazzina ex Cat di Avenza, c’è la variante urbanistica semplificata. La destinazione d’uso conforma la palazzina al resto degli edifici della zona e nello stabile potranno nascere attività direzionali o di servizi. Soddisfatto del risultato Federico Menconi, l’odontoiatra e imprenditore patron della catena ‘Dentisti tv’ che ha acquistato all’asta 1.500 metri quadrati della ex sede deòl Cat di via Giovan Pietro. Adesso il Comune procederà con il bando per la vendita del resto, circa duecento metri quadrati. Come annunciato in anteprima dalla Nazione l’imprenditore apuano ha acquistato all’asta la palazzina per 335mila euro, per realizzare un grande laboratorio odontotecnico e al contempo rigenerare una struttura nel cuore di Avenza per anni lasciata in totale degrado. "Una buona notizia" commenta Federico Menconi contattato telefonicamente dalla nostra redazione. L’odontoiatra a ieri non era stato avvisato dal Comune della variante urbanistica semplificata approvata dal consiglio comunale, e credeva che il cambio di destinazione d’uso dell’immobile fosse ancora in alto mare. Dopo due anni di stallo ripartirà anche il cantiere dell’ex capannone Cat finanziato con il bando periferie, che una volta ultimato dovrà ospitare la protezione civile. Tutti i lavori edili sono conclusi e ora il Comune ha messo mano alla parte relativa all’adeguamento alle normative antincendio. Nelle scorse settimane è stato affidato l’incarico al progettista e una volta definiti gli ultimi dettagli il capannone potrà finalmente ospitare gli uomini e i mezzi della protezione civile.

A.P