La pace narrata nel marmo. Premio per giovani scultori

Quattro scultori e un premio, poi il blocco di marmo e l’arte della creatività. Entra nel vivo, partendo da questi elementi, il concorso Carrara Città Creativa Unesco che tra numerose candidature giunte all’ufficio cultura del Comune ha selezionato 4 artisti che avranno tempo fino al 7 ottobre per creare un’opera sul tema pace, fratellanza e solidarietà. Un blocco di mezzo metro per scolpire il proprio progetto e un laboratorio, quello della Cooperativa Scultori di Carrara al civico 1 di San Martino, per seguire le orme degli maestri artigiani carraresi, guide necessarie per questa avventura.

Saranno quindi: il toscano Dario Petrucci (29 anni) che proviene dall’Accademia di Belle Arti di Carrara con la sua opera ‘Rompicapo’, poi la lombarda Marta Brambilla (26 anni) dall’accademia di Brera con ‘Sistemi complessi’, poi la calabrese Sara Natalie Piccolo (18 anni) che frequenta il liceo artistico di Cosenza e partecipa con l’opera ‘Sunflower’ e infine la greca Giorgia Nika (27 anni) formatasi all’Accademia di Atene scultrice di ‘UnitàEnothta’, a sfidarsi a colpi di scalpello per aggiudicarsi il premio di 5mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Marmo che rimarrà poi proprietaria dell’opera.

A decretare il vincitore una commissione composta da Teresa Gualtieri, presidente Ficlu, Maria Paola Azzario, vicepresidente Feacu, Maria Grazia Passani, presidente Club per l’Unesco ‘Carrara dei Marmi’, Gea Dazzi, assessore alla Cultura del Comune, Giulio Mondini, docente della cattedra Unesco del Politecnico di Torino, Luciano Massari, scultore già direttore dell’ Accademia, Fabio Cavallucci, critico e docente dell’Accademia di Carrara, Luisa Passeggia, storica dell’arte, docente di storia dell’arte al Liceo Classico ’Rossi’ di Massa e Paolo Biagini, segretario Club per l’Unesco. "Vogliamo valorizzare e diffondere quelle che sono le eccellenze e le competenze della città - ha concluso la presidente del club per l’Unesco, Maria Grazia Passani -. Il progetto si propone di attuare in concreto l’opportunità ai giovani di confrontarsi attraverso l’arte sui temi fondamentali della comunità civile promossi dall’Unesco". L’importanza dei giovani è stata sottolineata dalla focal point della città creativa Maura Crudeli. La proclamazione del vincitore ci sarà il 17 ottobre alle 17.30 all’interno dei laboratori della Cooperativa scultori di Carrara.