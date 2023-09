La notte magica di Gabbani E Bocelli incanta il pubblico

È stata una serata magica, quella che Francesco Gabbani ha regalato ai suoi supporter, arrivati da ogni dove per festeggiare con lui il suo compleanno. L’occasione è stato il concerto a Carrarafiere: tutti felici di esserci, a cominciare dal cantautore, che a fine spettacolo ha salutato la sua Carrara e il suo pubblico con gli occhi lucidi per la gioia di aver "realizzato un sogno", come ha ribadito più volte durante l’evento. Gabbani ha aperto il concerto con ‘Amen’, la canzone che lo ha reso celebre, e chiuso con ‘Occidentali’s Karma, quella che l’ha definitivamente consacrato al successo. Uno spettacolo a Carrara e per Carrara visto che Francesco Gabbani per questo evento ha scelto di non percepire cache, e di devolvere parte dell’incasso per la ripiantumazione di Marina di Carrara, duramente colpita dal downburst dello scorso 18 agosto. Super ospite a sorpresa Andrea Bocelli che ha emozionato il pubblico con una strepitosa interpretazione del ‘Nessun dorma’ della Turandot. Per l’occasione Gabbani e i suoi supporter hanno indossato una maglia con stampate le alpi Apuane, su disegno dello stesso Francesco. Non è mancata la torta di compleanno arrivata direttamente sul mega palco. La soddisfazione della sindaca Serena Arrighi il giorno dopo il grande concerto di Francesco Gabbani a Imm-CarraraFiere. "Voglio ringraziare a nome di tutta la città Francesco Gabbani e la sua band per lo straordinario spettacolo che hanno offerto – dice –. E’ stato un concerto di grandissimo livello: seguito da milioni di persone in diretta nazionale, impreziosito dalla presenza di un ospite eccezionale come Andrea Bocelli e reso magico dallo straordinario affetto che lega Carrara a Gabbani ‘e viceversa’. Francesco non è solo un eccezionale artista, ma è anche un carrarino che ama la sua città e lo ha dimostrato ancora".