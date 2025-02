La nocciola di Trilly il miglior gelato

E’ Francesco Vangeli della gelateria Trilly di Carrara il vincitore del concorso gelatieri che si è svolto ieri pomeriggio nell’ambito della Tirreno Ct e Balnearia, in corso a Carrarafiere fino a mercoledì. A lui è andato il ‘Premio Carrara’. Secondo la giuria Vangeli ha fatto il miglior gelato al gusto nocciola classico. È stata una gara agguerrita e molto gustosa con i gelatieri impegnati nella realizzazione di un gelato capace di conquistare gli esigenti palati dei giurati.

Il secondo posto se l’è aggiudicato Riccardo Ciaccio della gelateria ‘Chloe’ di Cecina, il terzo Ersilia Caboni dell’Isola del Gusto di Volterra, il quarto Andrea Burlando del Gran Sasso di Genova e il quinto un altro carrarese, Daniele Giannotti della gelateria Giannotti di Marina di Carrara.

Stamani invece a partire dalle 9,30 partiranno i lavori del gusto in gara al concorso, con inizio alle 13,30 delle competizioni del concorso ‘Premio Versilia’. I concorrenti gareggiano per il miglior sorbetto al gusto pistacchio classico. La giuria esaminerà i vari gusti e alle 17 sarà conferito il primo premio al miglio gusto di sorbetto al pistacchio classico. Anche quella di oggi si preannuncia come una gara all’insegna del gusto, che incoronerà il gelataio che saprà preparare il miglior sorbetto, e anche stavolta la giuria avrà il suo bel daffare.

In alto la foto dei gelatieri