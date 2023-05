La musica che unisce le diversità Concerti delle grandi... occasioni Sul palco studenti, anziani e disabili

di Daniele Rosi

Un’occasione di inclusione, prima ancora che un concerto, la serata speciale all’insegna della musica, in programma martedì 23 sul palco della Musica di piazza d’Armi alle 21. ‘Occasioni musicali’ il titolo del concerto promosso da Uisp Grande età, e organizzato dal Comune di Carrara in collaborazione con il Comune di Massa, Asl Toscana nord ovest, Centro documentazione handicap, liceo musicale ‘Palma’, Fondazione Johnson&Johnson e Fondazione Cassa di risparmio di Carrara. Un secondo appuntamento sarà a Massa il 29 maggio sempre alle 21. Al concerto gli studenti del liceo musicale ‘Palma’ guidati da Claudio Farina, accompagneranno il coro del Centro delle Occasioni di Nazzano diretto da Cristina Benefico, eseguendo alcuni brani di musica pop alternati a brani strumentali eseguiti dall’orchestra.

Sul palco dunque un mix di giovani studenti e di persone seguite dal ‘Centro delle occasioni’, che da tempo si occupa di supportare anziani, persone affette da disabilità, disagi psichici, valorizzare i rapporti intergenerazionali, con attività didattiche e motorie, ludico-ricreative, mescolando un ruolo dal sanitario al sociale. A presentare l’iniziativa in Comune a Carrara la vicesindaca Roberta Crudeli, l’assessore alla cultura Gea Dazzi, il presidente di Uisp Grande età Paolo Casotti, l’insegnante del Palma e musicista Claudio Farina, Cristina Benefico dell’associazione di musicoterapia sonora; la dirigente Monica Guglielmi e Alfreda Pianini dell’Asl. "Sono eventi che rappresentano bene aspetti come la cultura, l’arte, la socializzazione e conoscenza dell’altro – spiegano Crudeli e Dazzi – . Il concerto sarà un’occasione di inclusione: musica e canto, linguaggi universali, sono strumento di dialogo. Sarà anche un modo per far conoscere l’ottimo lavoro svolto dal Centro delle Occasioni".

Le prove, iniziate già a ottobre prima in modo separato e poi congiunto, sono ormai agli sgoccioli, e in questi ultimi giorni prima dell’esibizione ci sarà anche la fondamentale prova con l’orchestra. "Sono state messe insieme due realtà che funzionano – ha aggiunto Paolo Casotti – e questa iniziativa nasce dall’esigenza di aprire il Centro delle Occasioni al territorio". Soddisfazione anche nelle parole di Cristina Benefico e Claudio Farina, che hanno ricordato come fin dalle prime prove sia emersa da parte di studenti e frequentatori del centro, una grande voglia di apprendimento di musica e canto, con la scoperta di possedere anche una buona vena creativa.