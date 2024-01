La mappa dei lavori nelle scuole. Focus su tetti ed efficientamento

Le scuole sono una priorità a Licciana Nardi, durante le festività natalizie, la macchina ha continuato a concentrarsi sulle necessità degli edifici scolastici del territorio, proseguendo nei lavori di miglioramento degli stessi. Per quanto riguarda le due scuole di Terrarossa è stato preparato il basamento con relativi plinti che andranno a reggere le nuove tettoie: una nella nuova scuola dove mancava la pensilina e l’altra dove era stata rimossa quella vecchia a causa del cattivo stato in cui versava, ormai inutile e pericolosa.

Oltre a questo intervento, che ha richiesto una spesa per le casse comunali di 42mila euro circa, l’amministrazione ha ritenuto necessario sostituire tutta la carta catramata del tetto dell’edificio della scuola dell’infanzia, deteriorata e causa di infiltrazioni che costringevano il comune a interventi provvisori. Con un investimento di circa 30mila euro, il problema è stato definitivamente risolto. Un’eredità pesante, se si pensa che la scuola è stata inaugurata pochi anni fa, nel 2017. Ma l’amministrazione non si è certo fermata. Sono appena iniziate le opere di efficientamento energetico nella scuola media di Licciana Nardi che prevedono l’isolamento termico del sottotetto, il cappotto delle pareti esterne, la sostituzione di infissi, l’installazione di valvole termostatiche e la sostituzione di corpi illuminanti obsoleti con altri a tecnologia avanzata led. Altri interventi in atto riguardano l’asilo nido di Monti, per il quale i lavori stanno proseguendo, permettendo così al sindaco Renzo Martelloni di essere fiducioso per quanto riguarda la sua realizzazione nei tempi stabiliti.

"Si prosegue a ritmo serrato per quanto riguarda le nostre scuole - commentano il sindaco Renzo Martelloni e l’amministrazione comunale -, un argomento importante sul quale stiamo concentrando forze e risorse, perché abbiamo a cuore il futuro dei nostri ragazzi e del territorio. Ci sono tanti cantieri aperti e confidiamo, meteo e imprevisti permettendo, di poter rispettare i tempi. Dispiace solo dover impiegare nuove risorse per una scuola nuova come quella di Terrarossa, che al momento della sua inaugurazione era stata presentata come uno dei progetti migliori mai realizzati. Non possiamo fare altro che andare a sanare laddove necessario, così come abbiamo fatto anche durante le vacanze natalizie. L’importante è garantire ai nostri bambini luoghi degni dove poter svolgere le loro attività scolastiche". Giovedì, alle 20,30 a Monti, al teatro parrocchiale, ci sarà un incontro pubblico aperto a tutti per parlare di progetti attuali e futuri, scuole comprese.