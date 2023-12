La magica casa di Babbo Natale. Addobbi e scenografie speciali. Tante stanze tra letterine e folletti

Non credete a chi dice che Babbo Natale non esiste. Il vecchio più amato e chiacchierato di sempre è diventato una strenna. Da donatore a donato. È questa la trasfigurazione di questo personaggio favoloso che abita nell’immaginario collettivo, ma ogni volta prende sembianze diverse.

Per rendersene conto basterà visitare “La magica Casa di Babbo Natale“ che viene inaugurata domani pomeriggio dalle 15 nei suggestivi locali della “Vetrina della città“ dove già si muovono notte tempo – tra addobbi e scenografie speciali – alcuni strani personaggi. Si tratta di piccoli elfi indaffarati, renne e fate, gnomi devoti al vecchio barbuto e protagonisti inattesi come Nevina, ovvero la “fanciulla della neve“. Allestita nei sotterranei del Palazzo comunale – dove Castruccio Castracani decise di separare con una muraglia guelfi e ghibellini – la residenza di Santa Claus è presidiata da un mare di storie incantate che allieteranno tutti coloro che vorranno ammirare questa nuova dimora del vecchio portatore di gioia e regali.

Molte curiosità accoglieranno bambini e adulti tra luci, dolci, caramelle e fiabe, accompagnandoli lungo il percorso che si snoda tra antiche mura in un dedalo di stanze ricostruito dalle volontarie che hanno lavorato con impegno e creatività per allestirlo. Le scenografe e registe di tutto questo mondo ossigenato dalla creatività sono state “Le Gatte da pelare“ e in collaborazione hanno agito il Centro Giovanile Monsignor G. Sismondo, Pro Loco Pontremoli, Aurora Domus, Società della Salute della Lunigiana, Country Pony Club, Animante e Compagnia del Piagnaro. Un gruppo informale di vere e proprie... forze della natura, che da sempre mettono a disposizione della città tutta la loro passione, lo spirito di condivisione e naturalmente il prezioso tempo necessario a donare qualcosa sia ai grandi che ai piccini. Giunta oramai alla sua edizione numero cinque, la kermesse pontremolese ripropone flash degli anni precedenti, ma sono tante le novità che attenderanno tutti coloro che vorranno calarsi in questo mondo incantato. Ad accompagnare grandi e piccini le fate della Neve, magiche creature del gelo che hanno agevolato fredde temperature e una soffice coltre bianca in tutta la dimora del nostro Santa Claus. Il vecchio scandinavo ci ricorda che i desideri si possono avverare, anche se non immediatamente. C’è bisogno di un anno d’attesa, scrivere una letterina, inserire tanti desideri, poi c’è la solita promesse di “fare i buoni“.

Ogni stanza poi, custodirà un segreto innevato: dalla cameretta di Nevina, fino al piccolo villaggio innevato dei fidati assistenti di Babbo Natale o l’incredibile stanza delle Fate, dove nascono i magnifici colori dell’aurora boreale. Ad accompagnare l’apertura della magica casa, non mancheranno poi divertenti attività e laboratori, mercatini natalizi e le passeggiate sui pony organizzate dal Country Pony Club. Dopo l’inaugurazione che si svolgerà come detto domani, la Casa di Babbo Natale rimarrà visitabile per tutto il periodo natalizio dalle 15 alle 19 nelle giornate del 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 26, 30 dicembre e 6 gennaio 2024.

Natalino Benacci