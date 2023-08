La Madonnina del Brugiano ha fiori freschi

Ci pensa da anni l’associazione ‘Antica Massa Cybea’ a proprie spese, a cambiare i fiori alla tanto cara Madonnina del Brugiano a Marina di Massa. Un ’impegno per il 15 agosto, in occasione della festa dell’Assunzione di Maria, che svolgono i volontari dell’associazione, e ringraziano il Centro sub alto Tirreno nelle persone di Paolo e Amedeo (nella foto) che hanno fattivamente sostituito i fiori vecchi oramai sbiaditi con i nuovi sulla tonalità del blu. Un particolare ringraziamento alla vicepresidente dell’associazione, Maria Grazia Dati, che si impegna personalmente nel portare avanti questa tradizione “ereditata” da suo papà.