La libreria Nuova avventura coinvolge i piccoli lettori

A grande richiesta da sabato 30 marzo alla libreria Nuova avventura di Marina si terrà il gruppo di lettura per bambini. Due le fasce di età: dai 7 anni e si chiamerà Giovani lettori e Grandi esploratori, per quelli di 9, 10 anni. Gli incontri si terranno nella libreria di via Felice Cavallotti 32 che sarà pronta ad accogliere, di sabato e con cadenza mensile, dalle 10.30 alle 11.30 il gruppo dei più piccoli, dalle 11.30 alle 12.30 quello degli Esploratori. Non mancheranno discussioni stimolanti e creative relative ai libri che saranno proposti dalla libraia Caterina con particolare giudizio formativo, ludico e pedagogico. Il testo dovrà essere acquistato in libreria e si potrà partecipare all’incontro a lettura completata. Si strizzerà un’occhio qualora mancassero solo poche pagine ma attenzione, il bello sarà proprio parlare del finale. L’ingresso sarà vietato ai genitori e l’organizzazione avrà cura di creare un’atmosfera piacevole in modo da stimolare pensieri, immaginazione e fantasia. Il gruppo di lettura non è una scuola ma sarà necessario rispettare qualche semplice regola per favorire il rispetto, l’educazione e il dialogo con gli altri. Da questi giorni sarà possibile acquistare i libri scelti per il primo incontro, alla fine del quale verranno proposti i successivi e confermata la prossima data. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare la libreria al 0585 777192 o presentarsi direttamente in sede. Non resta che augurarvi buona lettura.