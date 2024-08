La ’Libreria itinerante’ al Museo Ugo Guidi 2

Camilla è tornata… su strada e domani riprenderà a macinare chilometri con il progetto della libreria itinerante dello scrittore massese Alessio Biagi. Alle 21 sarà al Museo Ugo Guidi per il quarto appuntamento del format “Se non lo sai… Chiedi alla polvere”. Oltre allo scrittore Biagi ci saranno tre bookblogger conosciute su Instagram: Chiara o ‘chiaramentelibri.it’ Cristina crisevermore e Gaia ‘gaiainfabula’. Insieme parleranno dello scrittore Vladimir Nabokov e del suo capolavoro “Lolita”. Camilla è tornata su strada perché la storica Bianchina della libreria itinerante, era ferma ai box da metà luglio a causa di un incidente, raccontato sui social dello stesso Biagi: uno scontro a un incrocio con un’auto passata con il semaforo rosso, e il lungo stop dal meccanico in attesa di trovare i pezzi giusti per l’auto storica che purtroppo non ha potuto così partecipare a due grandi eventi a cui era stata invitata, ossia Memofest e Unesco a Carrara. Camilla, ribattezzata così in onore di Camilla Lopez del romanzo di John Fante, ‘Chiedi alla polvere’, è una Bianchina fiammante del 1964, allestita come una libreria, con angolo dedicato ai bambini. Assieme allo scrittore Biagi, a sua moglie Monica e, quando può, anche alla loro figlia Anna, la Bianchina è diventata una libreria itinerante che macina chilometri.