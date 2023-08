La guardia medica trasloca nel distretto di Avenza

Trasloca la guardia medica di via Giovan Pietro: si sposta in via Campo d’Appio per superare un problema di barriere architettoniche. Il servizio sarà trasferito dal primo settembre nei locali allestiti all’interno del distretto sanitario di Avenza, stessa frazione, dove vengono erogati visite e servizi, ed è presente anche il Cup, il centro unico di prenotazioni. In zona a differenza di via Giovan Pietro gli utenti potranno contare anche sui più parcheggi a due passi dalla struttura ma anche su una struttura decisamente più nuova e dotata di più ampi spazi interni. L’azienda sanitaria ha comunicato ieri la decisione del trasferimento nella nuova sede dove il servizio di “continuità assistenziale”, ovvero la cosiddetta guardia medica, sarà operativo dal primo settembre. Uno spostamento di una settantina di metri, ma necessario per agevolare gli utenti diversamente abili o con problemi motori. La sede del distretto di via Campo d’Appio, infatti, è dotata di una rampa che consente di accedere ai locali interni anche chi si muove su sedia a rotelle ed ha una grande porta d’ingresso a differenza della sede di via Giovan Pietro dove due scalini e l’ingresso stretto creano una barriera. Nel distretto sanitario di via Campo d’Appio ci sono anche le associazioni della protezione civile che aspettano la fine dei lavori per tornare nella sede dell’ex Cat. Resta all’ex Gil il consultorio, non dovrebbero esserci spostamenti per il centro dedicato alle donne.