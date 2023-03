La graduatoria per il cambio di alloggio Erp

E’ stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi tra i partecipanti al bando di concorso per cambi alloggio Erp. Comprende tutte le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica residenti nel Comune di Carrara che hanno presentato richiesta di cambio alloggio, tramite la nuova modulistica entro lo scorso 15 novembre. Nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy, la graduatoria non riporta i dati identificativi degli aventi diritto, ma solo il numero del protocollo assegnato alla domanda. "Con questo bando cerchiamo di stare vicino alle esigenze dei cittadini e delle famiglie– spiega l’assessore alle Politiche abitative Roberta Crudeli –. Al 15 novembre erano state presentate ai nostri uffici 65 domande, un numero importante che sicuramente testimonia come ci fosse necessità di riaprire il bando per il cambio alloggio che mancava dal 2020. Questo bando ora resterà aperto per i prossimi quattro anni e ogni 15 novembre si precederà con la revisione delle domande presentate, per tenerla sempre aggiornata". Gli alloggi Erp disponibili destinati alla mobilità sono assegnati secondo l’ordine delle domande nella graduatoria e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla Legge Regionale n.22019. Prima dell’assegnazione in mobilità il Comune deve procedere all’accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell’assegnazione nei confronti dei nuclei familiari che risultano collocati in posizione utile in graduatoria. Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Abitativi del Comune, aperto al pubblico da lunedì a venerdì (ore 9-13), il martedì e giovedì (ore 15.30-17).