La fragile inclusione: "Subiamo ancora discriminazioni nel mondo del lavoro"

di Stefano Guidoni

Un successo il convegno "La violenza e la discriminazione sulle persone con disabilità: l’importanza di fare rete sul territorio", promosso dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili a palazzo ducale, per ribadire "la condanna a tutte le violenze – dichiarano gli organizzatori, tra cui anche l’Associazione europea vittime di violenza e Associazione italiana cultura sport – a partire da quella sulle donne e proseguendo con quelle sui disabili e tutti i soggetti fragili". Un solo rammarico, "l’assenza, come già avvenuto lo scorso anno al teatrino dei Servi, di buona parte dei rappresentati dei Comuni apuani invitati – sottolinea il presidente provinciale Roberto Pistone –. La scarsa attenzione dimostrata nuovamente da molte amministrazioni locali, fa dubitare sulla volontà di fare concretamente rete". Presenti invece in rappresentanza di autorità e istituzioni, il vice prefetto Andrea Leo, la vice presidente della Provincia Elisabetta Sordi, gli assessori al sociale dei Comuni di Massa e Carrara Francesco Mangiaracina e Roberta Crudeli, il consigliere regionale Giacomo Bugliani e il vicepresidente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Cosimo Maria Ferri.

Tra gli interventi, quello del presidente nazionale Anmic Nazaro Pagano, intervenuto su disabilità e leggi, e quelli del presidente Aevv Massimo Santucci, della responsabile del centro antiviolenza donna chiama donna Francesca Menconi e della direttrice gestione sviluppo territoriale dell’Associazione italiana sclerosi multipla, Marcella Mazzoli. Nel dibattito il Michele Corfini, disabile, è stato protagonista di un duro intervento, in cui ha criticato e richiamato le istituzioni, "a un maggiore impegno concreto a tutela delle discriminazioni in ambito sociale e lavorativo – spiega con fermezza Michele Corfini – perché buona parte dei datori di lavoro ci chiudono le porte in faccia e nessuno, o quasi, ci difende".

Pasquale Pellegrino, il coordinatore nazionale del comparto lavoratori fragili del sindacato nazionale autonomo lavoratori, ha parlato della disabilità nei luoghi di lavoro, di inclusione, conciliazione e tutela. Il presidente provinciale dell’Associazione nazionale tributaristi Luigi Covelli, è intervenuto su disabilità e lavoro in relazione a imprenditori, professionisti e autonomi. A fare una panoramica su turismo accessibile, problematiche e soluzioni già adottate e adottabili è stato Stefano Paolicchi: "Ci stiamo muovendo con Anmic, Comune di Massa e balneari – spiega il presidente dell’associazione Handy Superabile – ma è necessaria maggiore sensibilità e disponibilità da parte di tutti, per l’abbattimento delle barriere architettoniche". Sergio Mossoni, della cooperativa Teambit, ha parlato di tecnologia a supporto della disabilità.