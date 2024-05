La fondatrice di ‘Gardenia’ ospite al Salotto Leonardo

Il Salotto Leonardo, angolo artistico culturale in via Galliano 1 al Borgo del Ponte celebra oggi, alle 17, i 40 anni della celebre rivista mensile “Gardenia” ospitando la sua ideatrice e fondatrice, nonché direttrice per molti anni, Francesca Marzotto Caotorta. Sarà un’occasione per ripercorrere la storia della nota rivista dedicata a piante, orti e giardini, e quella di una donna e madre che da professionista è riuscita ad affermarsi con un’idea geniale nata da un amore incondizionato per la botanica trasmessole da suo padre. A intervistare Francesca Marzotto Caotorta sarà la giornalista massese Laura Sacchetti. Per informazioni 327/0509533