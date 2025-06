La Fhp dona 400 piante per abbellire le dune della passeggiata

Quattrocento piante per le dune della nuova passeggiata a mare. In questi giorni il Comune di Carrara ha accettato la donazione di piante a basso fusto fatta dalla Fhp Terminal Carrara per mezzo di Carlo Freni, il direttore esecutivo e procuratore speciale della società.

Quattrocento nuove piantine che andranno ad abbellire e rendere ancora più tipiche le dunette della passeggiata sulla diga foranea realizzata dall’Autorità portuale. La giunta nello specifico ha accettato la donazione nell’ottica di "promozione del territorio, valorizzazione ed educazione alla bellezza della natura, per l’importanza degli alberi nella nostra città e sui benefici che la loro presenza apporta". Una soluzione ideale per risaltare questo angolo della passeggiata a mare, ma anche per dare un tocco di tipicità alla sabbia che sicuramente gradiranno i numerosi frequentatori della passeggiata.

Molte le varietà di piantine che saranno messe a dimora, tutte adatte a convivere con vento e salsedine, e dunque in grado di essere sempre belle in tutte le stagioni. Nella duna più piccola troveranno dimora fichi d’India, aloe, sedum, agavi, mesembriantemi, aloe maculata, crassule e yucatan gloriose, mentre in quella più grande eleagno, camedri, buganvillea, rosmarino, florium, gazzaniga, santolina, lentisco, pitosforo della qualità tobira, lantana, amante del sole, dimofoteca, testuca, e altre qualità di piante perenni.

Non solo la società Fhp, una delle tre terminaliste del porto, donerà anche un apposito sistema di irrigazione così da garantire alle nuove piantine di avere una vita duratura e crescere in libertà. Il tutto per un valore di 8mila e 300 euro.

A.P