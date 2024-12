La festa L’amore che dura una vita

Sono 133 le coppie di sposi che ieri mattina si sono date appuntamento al cinema Garibaldi per festeggiare le nozze d’oro (50 anni), di diamante (60 anni) e di titanio (70 anni). Si tratta dell’ormai tradizionale cerimonia con cui l’amministrazione comunale dona una pergamena a tutti gli sposi che festeggiano cinquanta, sessanta e settant’anni di matrimonio. Tutti sorridenti e felici di esserci gli sposi hanno ricevuto dalle mani della sindaca Serena Arrighi la pergamena con i lori nomi. Poi la foto di rito con la sindaca e la vicesindaca Roberta Crudeli. Tra di loro anche Bruna Grillon con il marito Cosimo Magno, sessant’anni di matrimonio e due figlie.

"Ci siamo conosciuti al bagno Messico, lui faceva il barista e io l’aiutante – racconta Bruna –, ma all’inizio non ci potevano vedere, almeno a me lui era antipatico. Ma che non ci potevamo vedere, tu eri un fiore che camminava – la riprende Cosimo –, era bellissima. Io sono originaria di Asmara e mio padre era Piemontese e nel Sessanta sono venuta a Carrara con i miei. Io invece avevo una Cremeria a Milano che ho dovuto chiudere perché il Comune stava facendo dei lavori per la metropolitana e il cantiere oscurava l’attività – prosegue Magno –, così dissi a mia madre che volevo fare la stagione, ma l’avrei voluta fare al mare. E così sono venuto a Marina di Carrara. La ricetta di questo traguardo è che qualcuno deve cedere – conclude la coppia –, l’amore non è bello se non è litigarello".

Erano presenti anche Carmela Andrano e Salvatore Liotta hanno festeggiato 50 anni. "Ci siamo conosciuti alla Richard Ginori di Milano, io sono pugliese e lui siciliano – racconta Carmela –, facevo l’impiegata e lui era addetto ai pacchi. Abbiamo fatto amicizia e lui mi ha chiesto di uscire, poi ci siamo fidanzati e dopo sposati. Siamo insieme da tutti questi anni per l’amore, ma anche perché bisticciamo spesso e poi subito dopo finisce tutto. Abbiamo avuto due figli e tanti nipoti".

Si sono conosciuti all’ufficio postale di Fossola, dove entrambi lavoravano, Maria Rosa Cecchini e Carlo Ambrosini, tre figli e sessant’anni insieme. "Io facevo la portalettere e lui dopo è diventato direttore, eravamo giovani e piano piano ci siamo innamorati e abbiamo capito che eravamo fatti uno per l’altro – racconta Maria Rosa –, oggi siamo qua grazie alla sopportazione e tanta pazienza".

LE NOZZE D’ORO

Carmela Andrano e Salvatore Liotta, Mariella Arrighi e Fabio Alibani, Giovanna Babboni ed Enrico Dazzi, Luisella Baccioli e Patrizio Navari, Sandra Badiale e Giorgio Impagliazzo, Barbara Baini e Gabriele Bernardini, Luisa Bari e Fernando Mazzoni, Gloria Barontini e Gualtiero Cattani, Carmen Basile e Alfredo Ratti, Anna Bertola e Iames Montanarini, Pietrina Biselli e Primo Musetti, Bocconi Angela e Sebastiano Spada, Rita Bonatti e Ferruccio Tenerani, Annarosa Bordigoni e Claudio Vinazzani, Rita Bruschi e Piero Ribolini, Silvana Canali e Giulio Radicchi, Lucia Caleo e Aldo Guerci, Renza Caleo e Fausto Tesconi, Giuliana Cargioli e Umberto Orsini, Sira Castelli e Paolo Branchetti, Maria Teresa Cecchinelli e Augusto Iardella, Maria Cecconi e Luigi Truglio, Albina Coli e Gino Ducci, Manuela Colombine e Fabrizio Tenerani, Laura Cordiviola e Gino Giuliani, Emilia D’Antongiovanni e Fausto Bernardini, Patrizia Dazzi e Roberto Chiocca, Romea Delia e Franco Pierami, Marzia Della Buona e Carlo Baccioli, Paola Carmela Dell’Amico e Almo Sabadini, Maria Del Nero ed Enrico Rontanelli, Angela Del Sarto e Bruno De Ranieri, Domenica Di Vita e Giovanni Panzani, Lucilla Dolci e Massimo Marchini, Rosella Domenichini e Renato Cia, Elvira Fabbricotti e Camillo Carrella, Maria Rosaria Falconeri e Giovanni Nostrato, Anna Ferrari e Gianni Molla, Isolina Ferrari e Carlo Biagini, Rosella Folegnani e Rolando Dell’Amico, Viviana Forfori e Remigio Tesconi, Elsa Fregosi e Paolo Biagini, Aurora Fruncillo e Raffaele Santone, Anna Maria Fulignati e Roberto Contipelli. Giovanna Fusani e Marco Peselli, Nella Fuzzi e Giorgio Baldino, Franca Garbini e Mario Rocchi, Maria Luisa Garella e Claudio Clementi, Pietrina Giannarelli e Silvio Signorelli, Rossana Giuliani e Paolo Pisani, Paola Grassi e Fabrizio Braglia, Pietrina Guadagni e Mauro Frediani, Linda Guastini e Giorgio Maria Mansanti, Simonetta Guerra e Andrea Vinazzani, Iride Maria Iacopini e Roberto Vatteroni, Daniela Iardella e Lucio Spiacci, Carla Lazzeri e Marco Marchi, Paola Lombardi e Fabrizio Costa, Giuditta Lupetti e Carlo Cesare Convalli, Fiorella Marchetti e Brunello Musetti, Ines Maria Marcolungo e Angelo Colombi, Mary Martignoni e Mario Giuriolo, Menconi Giuseppina e Adolfo Masetti, Lucia Menconi e Filippo Salvetti, Roberta Menconi e Antonio Iacobo, Morella Morelli e Andrea Speroni, Gina Musetti e Mauro Barilli, Pietrina Musetti e Guglielmo Del Sarto, Carla Mussi e Bernardo Lombardi, Simonetta Mussi e Walter Nardini, Elena Orsini e Paolo Ghirlanda, Margherita Pacchiarotti e Riccardo Riva, Maria Pasciuti e Carlo Giorgi, Stefania Passani e Carlo Alberto Tesconi, Rita Peselli e Gianni Salvetti, Isolina Petriccioli e Edoardo Ghio, Giuliana Pezzanera e Roberto Biggi, Luciana Pezzica e Maurizio Alaimo, Rosella Piccioli e Claudio Salvini, Silvana Piroddi e Salvatore Greco, Marta Pucciarelli e Valter Giannarelli, Nora Ratti e Maurizio Barbieri, Orestina Ravenna e Carlo Cabani, Laura Maria Rossi e Sandro Vatteroni. Nora Salini e Giuliano Fruendi, Francesca Santaromita e Federico Pianini, Lucia Scali e Claudio Tarabella, Teresa Secchi e Pietrino Zubbani, Riccarda Silvestrini e Giulio Brozzi, Anna Sodini e Marco Menconi, Clara Taponecco e Cesare Davitti, Maria Giovanna Tabella e Vittorio Batini, Julie Ivy Trundley e Sirio Forconi, Antonella Ulissi e Giovanni Bruzzi, Patrizia Vanelo e Alessandro Tucci, Videa Vanello e Alessandro Barbieri, Anna Venè e Paolo Boggi, Maria Luciana Zardini e Alberto Del Fiandra.

NOZZE DI DIAMANTE

Mirella Arrighi e Nando Bugliani, Laila Barsotelli e Ottavio Dell’Amico, Gabriella Brizzi e Giulio Cervetti, Maria Brunori e Ludovico Bosi, Giuseppina Carusi e Costantino Vatteroni, Katia Corsi e Giuliano Tarabella, Anna Maria Corsini e Giuseppe Dell’Amico, Luisella Cricca e Claudio Bernucci, Maria Dell’Amico e Luciano Granai, Franca Del Monte e Ugo Chesi, Vanna Devoti e Mario Giannarelli, Bruna Drillon e Cosimo Magno, Giuseppina Farina e Ilvano Di Natale, Roberta Ferrari e Giovanni Lollo, Francesca Lattanzi e Arduino Baruzzo, Luciana Lencioni e Marco Soldati, Margherita Mazza e Cesare Perini, Maria Rosa Mencarelli e Nunziante Marrazzo, Maria Narra e Stefano Biancardi, Edda Pastine e Roberto Bugliani, Maria Pennacchi e Primino Bruzzi, Antonella Pollina e Giorgio Marchetti, Maria Ricci e Umberto Montrucoli, Roberta Rocchi ed Enea Saba, Nila Scospi e Alberto Bogazzi, Gabriella Solari e Francesco Baroncelli, Giovanna Sturlini e Luciano Venè, Giuliana Tagliazucchi e Italo Montemagni, Roberta Vivi e Roberto Ravenna.

NOZZE DI TITANIO

Rosa Barbieri e Lucio Santucci, Maria Lupetti e Dell’Amico Ernesto, Maria Musetti e Sergio Zeni.

Alessandra Poggi