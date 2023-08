La festa della birra? In centro Un weekend stile bavarese organizzato dai commercianti

E se Marina di Carrara piange la perdita della ‘Carrara Bier Fest’, saltata per una questione di date, Carrara inaugura la sua prima ‘Bier fest in città’. Nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 settembre, in concomitanza con la grande festa etnica ‘Carrara incontra l’Africa’ di piazza Gramsci, i ristoratori del centro hanno deciso di portare un po’ di Bavaria tra le vie del centro. Una formula tutta nuova che non vuole sostituirsi alla festa della birra di Carrarafiere, ma dare ai cittadini una sorta di “contentino” per la perdita di questa edizione della tradizionale ‘Bier Fest’. L’idea è nata nella nuova chat dei commercianti, creata qualche settimana nell’ottica di un rilancio della città all’insegna ‘dell’unione fa la forza’.

La Bier Fest in versione carrarina prevede che ogni locale organizzi una postazione con birre alla spina, tutte rigorosamente artigianali, e poi spazio alla fantasia con menù a base di specialità bavaresi come il pulled pork, il purè di mele con il maialino cotto a bassa temperatura, wusterl e crauti, stinco e patate, pizze a tema, giusto per citare alcuni piatti. E poi pane Pretzel per tutti. Spiega il senso di questa iniziativa Cristina Bencivinni, titolare del bar Crema della centralissima via Roma che si fa portavoce dei commercianti che aderiscono alla ‘Bier Fest in città’.

"I ristoranti e i bar di Carrara organizzano questa festa della birra – dice Cristina – con menu a tema e fiumi di birra di tutti i tipi. La cosa fondamentale è che c’è la voglia di collaborare, di fare festa, essere uniti e dare il segnale che Carrara c’è. I commercianti ci sono e hanno voglia di organizzarsi e dare un servizio degno della nostra Carrara. In concomitanza in piazza Gramsci ci sarà la festa multietnica, e si mescoleranno sapori e odori all’insegna dell’allegria". Partecipano la gelateria Tognozzi, Vinaccia, locanda Patrizia, Le logge, Grizzly pub, Caffè del Teatro, caffè Crema, ‘Centro storico’, pizzeria Delfino, Cammi Cammi, Rebacco, ristorante Roma, Gramsci caffè, Petite Cuisine, osteria La piazza, bar Roma, La borsa caffè.

Alessandra Poggi