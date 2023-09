La festa che accende l’antico borgo Tre giorni di luce in strade e finestre

La Madonna difese il paese dalla peste che colpì l’intera Lunigiana. I fedeli, per ringraziarla, addobbarono le mura con pigne infuocate. Adesso si usa l’elettricità, ma la la suggestione resta intatta. Da venerdì la frazione aullese di Caprigliola sarà in festa per la Madonna del Buon consiglio. Chiunque passerà nelle vicinanze del paese potrà vederlo illuminato a festa, come se fosse una nave, per tre giorni. È una tradizione antica, che affonda le proprie radici nel 1630, per ringraziare la Madonna che protesse il paese dalla peste che colpì tutta la Lunigiana. Da allora, gli abitanti di Caprigliola decisero di addobbare le mura e le finestre delle case con pigne infuocate. Con l’avvento della luce elettrica le pigne furono sostituite dalle lampadine e si iniziò a illuminare anche il campanile e la chiesa, così da renderla come si può vedere ora. I volontari ogni anno si impegnano per sistemare tutte le luci. In occasione della festa ci saranno celebrazioni religiose e non solo. Si comincia venerdì, con la parte religiosa: alle 18 il canto dei Vespri in chiesa e processione dentro le mura, sabato alle 17,30 Santo Rosario e alle 18 Santa Messa, domenica Santa Messa alle 11 presieduta da Alberto Silvani, vescovo emerito di Volterra, lunedì alle 17,30 Santo Rosario al cimitero seguito dalla Santa Messa. Devozione, ma anche cultura e musica. I volontari della Proloco venerdì e sabato, in piazza della Porta, prepareranno sgabei e ravioli. Venerdì alle 21 è in programma un convegno sulla Caprigliola medicea, sulle prospettive per il recupero e la valorizzazione delle mura, con l’intervento del Soprintendente Belle Arti, del direttore dei lavori e delle autorità presenti, a seguire musica con Lorenzo Cinquini dj. Sabato la Filarmonica caprigliolese, partendo da piazza della Porta salirà, suonando lungo il borgo, per arrivare alla piazza della Chiesa, alle 21,30 Los caimanos in musica. La Parrocchia di San Nicolò propone stand gastronomci con polenta e stoccafisso, salsicce fagioli, panigacci in piazza della Chiesa, venerdì e sabato intermezzi musicali di Cinzia Lombardi, domenica alle 21 meditazione musicale in chiesa, animata dalla corale Amadeus di Massa e una tombolata in piazza con ricchi premi. Da visitare anche la Cantina del borgo, che proporrà vino, bruschette, salame e formaggio.

Monica Leoncini