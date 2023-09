La Dolcezza della Gara di 'La Torta Gustosa' a Massa Carrara

Si chiude l’estate in... dolcezza con l’ottava gara non professionista di “La torta gustosa“. L’iniziativa,

in programma domenica dalle 16,30 è diventata ormai tradizione ed è organizzata dall’associazione Borgo

del Ponte Santa Lucia Capaccola.

La gara metterà a confronto i pasticceri amatori in una competizione di dolcezza, divertimento per trascorrere in amicizia la conclusione degli eventi estivi. "“La

torta gustosa“ – spiega il presidente dell’associazione, Vincenzo Ozioso – è nata nel 2015 ed ha visto di anno in anno arricchirsi di numerosi concorrenti e simpatizzanti. La manifestazione è aperta a tutti con lo scopo di socializzare e integrare le varie realtà sociali e culturali del borgo, per partecipare basta telefonare entro il 22 settembre al numero 339 2049 044". Saranno ammesse al concorso

le torte che non necessitano di refrigerazione, siano

di dimensioni non superiori

a 3540 cm di diametro, accompagnate da una lista contenente gli ingredienti

e avvolte in una confezione trasparente.

Le torte non conformi

a queste indicazioni, non parteciperanno alla gara ma saranno comunque servite. L’evento si svolgerà anche quest’anno nel giardino privato della famiglia Niccoli Ortori messo gentilmente a disposizione della comunità, situato a Borgo del Ponte

in via Lemmi. Il presidente

e l’associazione colgono l’occasione per ringraziare pubblicamente per

la collaborazione e l’accoglienza sempre ottima di questa famiglia. Durante

la manifestazione ci saranno momenti di divertimento

e sorprese per tutti e,

dopo la premiazione

dei concorrenti, le torte

saranno offerte ai presenti.