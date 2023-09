La Dolce Sfida di Massa: Chiara Poletti Vince con la 'Torta Gustosa'

E’ stato accolto in tutta dolcezza l’arrivo del primo giorno d’autunno al Borgo del Ponte con la tradizionale gara della ’Torta Gustosa’ che ha visto oltre 25 partecipanti pasticceri non professionisti cimentarsi nella composizione di prelibate composizioni. La gara di torte è diventato un atteso appuntamento annuale che richiama molte persone, di ogni età. Dopo attente valutazioni dei componenti della giuria, sono stati assegnati i premi nel seguente ordine: 3ª classificata Giovanna Nicolini; 2ª classificata Nicoletta Tonazzini e 1ª classificata la piccola Chiara Poletti (nella foto). Ai vincitori sono andati una pergamena e una composizione in ceramica curata dall’artista del luogo Laura Fiorentini. "Ringraziamo e ci complimentiamo con tutti i partecipanti – ha detto Vincenzo Ozioso, presidente dell’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia e Capaccola, sempre presente per vivacizzare il quartiere con interessanti iniziative aggregative e culturali –. Con le loro torte hanno permesso a tutti di trascorrere un pomeriggio in dolcezza rinsaldando i legami sociali tra gli abitanti del Borgo assieme ad amici e nuove conoscenze". Hanno partecipato: Lucia Nicolai, Giovanna Diglio, Rosy Giovanna, Rosanna Bigi, Gabriella Fanfani, Cesarina Bigini, Laura Mazzoni, Palmira De Angeli, Eziana Bianchini, Giulia Novacesi, Marta Lazzini, Simona Ozioso, Giordana Becagli, Angelina Menchini, Emanuele Ceragioli, Marco Tonlorenzi, Anna Cestrone, Antonella Frediani, Giovanni Novani, Marisa Pinna, Patrizia Gallori, Irakli Ndreko. Il pomeriggio è stato condotto da Francesco e Federico.

A. M. Fru.