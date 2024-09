La Croce rossa inaugura un nuovo mezzo

Un nuovo pulmino per la Croce rossa di Albiano Magra. Si festeggia, sabato pomeriggio, nella sede della Cri, per l’inaugurazione del nuovo pulmino adibito ai trasporti sociali. La giornata inizierà alle 16.30 con il ritrovo nella sede, in via Don Pietro Corsini, ad Albiano Magra. Alle 16.40 i saluti del presidente, Marcello Lo Presti e delle autorità presenti, alle 17 benedizione del nuovo pulmino e sfilata per le vie del paese. Seguirà un rinfresco. Tornerà domenica la Marcia della Croce rossa alla 22° edizione: una passeggiata ludico motoria aperta a tutti. La partenza alle 7.30 dalla sede di Croce Rossa Italiana, si potrà scegliere tra due percorsi di 6 e di 14 chilometri, sarà possibile iscriversi dalla partenza fino alle 9. Il contributo di partecipazione (con riconoscimento) è di 4 euro, saranno consegnati premi a tutti i marciatori e un premio speciale ai bambini partecipanti. La manifestazione è valida per il Palio del Marciatore. La Cri di Albiano Magra, oltre ai vari progetti dedicati a giovani e anziani, ne sta portando avanti uno particolarmente importante, per rendere Montedivalli e Serralta cardioprotetti. Le due frazioni di Podenzana saranno interessate da un progetto legato alla presenza di defibrillatori, con la collaborazione di Croce Rossa, così da garantire un intervento più tempestivo in luoghi che, per conformazione del territorio, sono raggiungibili con difficoltà. In ottobre la Croce Rossa Italiana - Comitato di Albiano Magra avvierà corsi formativi sull’uso del Dae per abitanti delle frazioni di Montedivalli e Serralta. Chiunque può partecipare alla buona riuscita del progetto donando nella sede del gruppo in via Don Pietro Corsini ad Albiano Magra (0187 415493) o con bonifico all’Iban di Croce Rossa Italiana - Comitato Albiano Magra, Banca: Crédit Agricole - Filiale di Ceparana; Iban: IT41W0623049701000043866837, causale: Dae Montedivalli/Serralta.

M.L.