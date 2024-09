La Cri festeggia l’ultimo arrivo: "Un pulmino nuovo di zecca per un trasporto più sicuro"

AULLA

"Un nuovo pulmino offre un viaggio più confortevole, ma quello che lo rende piacevole è la vostra disponibilità, l’attenzione e la premura. Grazie per aver creato un rapporto di stima, cordialità che va oltre il vostro impegno". Queste sono le parole, sincere e accorate, dei ragazzi del Centro di socializzazione di Quercia che utilizzeranno spesso il pulmino appena inaugurato dai volontari della Croce rossa di Albiano Magra. Siamo nella grande frazione aullese, dove lo scorso fine settimana c’è stata festa per l’inaugurazione del nuovo pulmino che andrà a sostituire quello vecchio, nelle numerose attività sociali che i volontari svolgono, ogni giorno, sul territorio. Un grande traguardo per il comitato che in questo modo potrà garantire un trasporto più comodo e sicuro. L’acquisto del nuovo mezzo è stato possibile grazie all’importante aiuto di operatori economici del territorio: D.R.Ferroviaria Italia srl, GCE Recycling for Future srl, Lunicoffee srl e al contributo di Cassa di Risparmio di Carrara e della popolazione. All’inaugurazione erano presenti il sindaco del Comune di Aulla, Roberto Valettini, il vice sindaco Roberto Cipriani, la presidente del consiglio comunale, Giada Moretti, il presidente della Società Filarmonica Albianese, Sauro Bonatti, alcuni rappresentanti della Proloco Viviamo Albiano e della Pubblica Assistenza Croce Bianca Aulla. E poi c’erano loro, i ragazzi del Centro di Socializzazione di Quercia: Marilena, Martina e Angelo accompagnati da Alessandro. La giornata è stata anche la prima inaugurazione ufficiale del nuovo presidente, Marcello Lo Presti e del nuovo consiglio composto da Rita Peroni, Francesca Aida Coscia, Antonio Salvatore Rao, Filippo Moretti. "Il nostro comitato è impegnato quotidianamente in servizi di trasporto emergenza e urgenza, trasporto in ambito sociale e in servizi ordinari come la consegna di farmaci - racconta Marcello Lo Presti -, abbiamo un grande bisogno di persone che possano svolgere servizi in Croce Rossa, sia in ambito 112, sia in quello di Protezione Civile. Presto attiveremo nuovi corsi, siamo pronti ad accogliere chi deciderà di dedicare parte del proprio tempo agli altri". Dopo l’inaugurazione una bella cena e in regalo una borraccia firmata Cri.

Monica Leoncini