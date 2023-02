La creatività sale in cattedra E gli artigiani diventano ‘maestri’

Creativo è bello, perché l’oggetto ideato e prodotto è accarezzato da mani che spesso sono quelle di un artista. Saperi che ancora oggi risultano ricchi di suggestione e cultura, sui quali si sono costruiti gli usi e i costumi delle popolazioni che qui in Lunigiana hanno abitato, vissuto, appreso e tramandato. "Guarda, prova, impara …" è il motto del Festival della creatività aperto ieri al Teatro della Rosa, organizzato da Comune di Pontremoli, Pro Loco Borgo del Piagnaro ‘Mani e Menti, Pro Loco Pontremoli. La kermesse ha preso il via ieri e rimarrà aperta anche oggi dalle 15 alle 19. Manualità allenate dalle tradizioni che gli artigiani vorrebbero trasferire anche agli alunni delle scuole. Gli obiettivi della manifestazione intendono infatti promuovere attività formative teorico-pratiche per tramandare alle future generazioni tutto ciò che riguarda le antiche arti e i mestieri del territorio storico della Lunigiana. Offrire la possibilità di riscoprire il piacere e la passione di creare un oggetto con le proprie mani e proporre delle alternative di lavoro."Siamo convinti che questa attività di promozione, che mette in vetrina le competenze tecniche con la sensibilità artistica, sia importante per non disperdere patrimoni culturali in via d’estinzione", ha detto la vicesindaca Clara...