La ’Corsa contro la fame’ degli alunni dell’Ic Massa6

Di nuovo protagonista la ’Corsa contro la fame’ promossa dall’Istituto comprensivo Massa 6 al campo scuola di Massa. Un progetto di educazione civica, solidarietà e sport che ha visto impegnato l’istituto per il quarto anno consecutivo. Un appuntamento molto atteso da tutta la comunità studentesca, perché si tratta di un’iniziativa benefica che vede tutti impegnati in un’attività sportiva divertente e non competitiva. "Una corsa fatta con il cuore – ha dichiarato la portavoce – secondo le proprie capacità: ogni giro corrisponde a un piccolo contributo economico, versato da ’ sponsor’ trovati in ambito familiare. Bastano pochi centesimi a fare la differenza: quello che conta è la solidarietà".

Grande entusiasmo da parte di bambini, ragazzi, docenti e famiglie che hanno dimostrato la coesione e la forza, anche di fronte alle difficoltà dovute alla chiusura del plesso di Romagnano, dell’Ic Massa 6. L’edizione 2025 della ’Corsa contro la fame’ si colloca all’interno di un progetto più ampio che ’Azione contro la fame’, organizzazione internazionale che si occupa con diverse tipologie di progetti di Paesi afflitti da criticità ambientali, umanitarie e dalla malnutrizione, ha dedicato alla Costa d’Avorio, maggiore fornitore di cacao al mondo, ma con un forte inquinamento, tanta povertà e lavoro minorile.

Le diverse classi delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado hanno svolto attività didattiche di approfondimento, con l’esperta di ’Azione contro la fame’ e con le docenti, per scoprire le caratteristiche e le maggiori criticità del paese africano. L’epilogo di questo encomiabile progetto è stato di vedere tutte le classi dell’Istituto comprensivo, impegnate in giochi, attività e nella corsa solidale, sfilare davanti alla tribuna, di fronte alle famiglie venute ad assistere alla manifestazione sportiva, accompagnate dalle note della piccola orchestra dell’indirizzo musicale.

Dopo i saluti della dirigente Carmen Menchini, i giochi hanno preso il via. Tante magliette colorate, con davanti una pettorina con il n° 30 (corrispondente alla spesa necessaria per permettere di salvare una piccola vita dalla malnutrizione), hanno iniziato a correre e a svolgere attività ludico-sportive. L’evento si è concluso con la premiazione del concorso letterario ’Brividi d’inchiostro’ e le note dell’orchestra della scuola Parini. "Cogliamo l’occasione per ringraziare – ha ribadito la portavoce – il comitato territoriale Uisp del presidente Giorgio Berti, che gestisce il campo scuola, per la disponibilità e il supporto organizzativo, la cartolibreria ’Scuola e dintorni’ di Martina Cantarelli, che ha donato i premi destinati ai vincitori e alle vincitrici del concorso; Fonteviva, per aver offerto una fornitura di bottigliette d’acqua, Vespa Club e la Misericordia per il prestito di gazebi. Un grazie va anche alla splendida comunità studentesca e alle famiglie.

