La città con gli occhi del domani L’ambiente ’must’ per gli under 30

Un dibattito intenso quello organizzato martedì a Palazzo Ducale dal Movimento Quadrifoglio, nel quale non sono mancate stoccate e accesi botta e risposta fra i diversi schieramenti. Di fronte, gli aspiranti consiglieri più giovani, appartenenti ai partiti giovanili ed inseriti nelle liste dei candidati sindaci Marco Guidi, Francesco Persiani ed Enzo Romolo Ricci. "Non volevamo escludere nessuno – hanno voluto precisare dal Movimento –. Ci scusiamo per l’assenza di alcune parti politiche". Sul tavolo, i temi caldi della campagna elettorale e quelli che più stanno a cuore ai ragazzi: dal turismo alle politiche giovanili, dall’ambiente alla riqualificazione urbana, per cui i candidati avevano a disposizione 5 minuti a coalizione. Sulla questione turismo, più somiglianze che differenze negli interventi di Ergest Cobaj (PD), Luca Masnadi (Fratelli d’Italia) e Andrea Biagini (Forza Italia), che intendono sfruttare 365 giorni l’anno il territorio dal mare ai monti.

Per farlo, il segretario dei Giovani Democratici di Massa propone di implementare i percorsi enogastronomici del Candia e la proposta culturale di Massa, riscoprendone le radici storiche (dal castello ai teatri). Sulla stessa linea Biagini, che rivendica però quanto fatto dall’amministrazione uscente, mentre Masnadi intende attuare un piano di marketing territoriale, riaprire il cinema Astor, istituire infopoint dedicati alle Apuane e spostare a Villa Cuturi l’assessorato al turismo. Sulla questione, però, si consuma il primo scontro della serata, con Filippo Frugoli (FI), che accusa Guidi e i suoi candidati di dire "menzogne" avendo "più volte bocciato idee e proposte".

Sui temi ambiente e riqualificazioni, Andrea Natale (di Azione Under 30 e candidato nella lista Francesco Persiani Sindaco) spiega le sue priorità: dalle comunità energetiche alla micromobilità sostenibile, dal bike sharing alla transizione ecologica, passando per le bonifiche ("per le quali l’amministrazione Persiani ha ottenuto milioni dalla regione") e per il marmo, su cui, dice "è stato posto in essere un regolamento degli agri marmiferi per far restare la materia prima nel territorio. Inoltre è aumentata la tassa marmi".

Su quest’ultimo tema, Andrea Azzaroni (Alleanza Verdi Sinistra) propone di contingentare l’escavazione, "che non significa togliere lavoro. Bisogna lavorare il marmo di più in loco, ma al contempo tutelare l’ambiente montano, facendo rispettare il regolamento perché ci sono violazioni". Per Masnadi, il problema dell’erosione costiera deve essere limitato attraverso il ripascimento della spiaggia, ma sulla questione Frugoli interviene sostenendo la proposta di Biagini di costruire un tecnoreef, barriere subacquee che contrastano il moto ondoso: "Il ripascimento non basta – spiega – ma la regione non ha voluto finanziare il tecnoreef".

Politiche giovanili: l’istituzione di una Consulta Giovanile è l’idea che arriva da ogni fronte per riavvicinare giovani e politica. Giovani per i quali Masnadi propone incentivi che li avvicinino anche al settore primario (pesca e agricoltura), mentre Natale e Biagini sottolineano l’assenza in città di aule polifunzionali per lo studio e impianti sportivi che creino aggregazione. Impianti sportivi al centro anche dell’intervento di Lorenzo Fialdini (Massa è un’altra cosa), che critica quanto fatto da Persiani per la piscina comunale, ma anche per le questioni Casa Ascoli e Casa della comunità ("è inutile promettere progetti faraonici. Noi cercheremo di portare solidarietà e tranquillità ai cittadini su vari piani"), rispondendo a Frugoli, che aveva sottolineato i traguardi raggiunti dall’amministrazione di cui ha fatto parte.

Alessandro Salvetti