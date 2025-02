La cineteca di Bruno Dell’Amico

Oggi dalle 10 alle 12 l’aula magna dello Zaccagna Galilei ospita la conferenza ‘L’artigianato dell’immagine’. Si tratta della tappa conclusiva del progetto di restauro della cineteca ‘Bruno Dell’Amico’. Un lungo percorso per la valorizzazione e divulgazione del patrimonio cinematografico voluto dagli eredi Evandro (nella foto) e Lia, per non disperdere la memoria storica apuo -lunigianese tra gli anni Sessanta e Ottanta.

I filmati spaziano dal ciclo della lavorazione del marmo dalla cava al piano alle problematiche da inquinamento della Zona industriale apuana, dalla storia e fine della ferrovia Marmifera ai Castelli della Lunigiana, passando per la sesta edizione della Biennale di Scultura, fino ad arrivare alla prima Fiera marmo e macchine.

Un’esperienza da cui è nato il volume ‘L’artigianato dell’immagine. Bruno Dell’Amico storia di una passione’, dedicato alla memoria di Lia Dell’Amico. Un progetto che ha visto la donazione all’istituto Zaccagna delle apparecchiature video cinematografiche del cineasta Bruno Dell’Amico.

Previsti gli interventi del consigliere regionale Giacomo Bugliani, del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, dell’assessore alla Cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi, del presidente della Fondazione Crc Enrico Isoppi, della dirigente di ambito territoriale di Lucca Massa e Carrara Marta Castagna, della dirigente dello Zaccagna – Galilei Ilaria Zolesi, dell’ex docente di geografia Riccardo Canesi e di Evandro Dell’Amico, il curatore della cineteca Bruno Dell’Amico.