La chirurgia diventa scuola per master Acoi

L’Ospedale delle Apuane ha accolto gli allievi del master della Scuola speciale ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri in Chirurgia ambulatoriale e Day surgery, Michela Tempobuono e Stefano Bruni, infermieri nella struttura di Area chirurgica programmata dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni, accompagnati dal direttore del servizio Claudio Nazzaro. La struttura semplice dipartimentale di Chirurgia a ciclo breve del Noa è stata infatti riconosciuta come sede di insegnamento per il corso di Alta formazione dell’Acoi, unica in Toscana. La struttura di Terni è stata culla della Day surgery italiana, centro di riferimento nazionale e internazionale. "Aver ospitato professionisti provenienti da un centro così prestigioso – evidenzia il responsabile massese Enrico Isoppi – è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Essere riconosciuti come centro di formazione Acoi per i nostri operatori determina anche un interscambio fondamentale per muoversi in un sistema di rete nazionale che garantisce crescita professionale e sviluppo culturale".