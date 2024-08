La Carrarese si presenta. Stasera a Carrarafiere

CARRARA

Location inedita per la presentazione ufficiale della rosa della Carrarese che partecipa al campionato di serie B BKT 2024-2025. L’evento quest’anno lascia il centro cittadino per spostarsi a Marina di Carrara nell’area di Carrarafiere all’interno della Carrara Bier Fest. La società azzurra ha voluto legare il proprio vernissage a una manifestazione di grande impatto e richiamo come la Festa della Birra, tornata a Carrara dopo un’assenza forzata di 5 anni.

L’appuntamento è fissato a stasera per le 20:30 e prevede la presentazione di tutto lo staff tecnico e dei giocatori della presente stagione che effettueranno un ingresso all’americana. Sarà presente alla serata la sindaca di Carrara Serena Arrighi e con lei l’assessore allo Sport Lara Benfatto. A condurre ci sarà un duo formato da Andrea Secci e Claudia Cella. Il noto dj, voce di Radio Nostalgia e grande speaker e mattatore di serate, sarà affiancato dalla giornalista e scrittrice carrarina legatissima al mondo Carrarese.

Cella, assieme a Nicola Morosini e Riccardo Rinaldi, ha partecipato da poco alla stesura di un libro proprio sulla promozione in serie B della formazione apuana ed è stata una sorta di portafortuna presentando la scorsa estate in piazza Alberica la squadra diventata poi artefice dell’impresa. Quest’anno la presentazione avviene un po’ in ritardo, a campionato già in corso, ma sarà un’ulteriore occasione per rinsaldare i rapporti tra squadra e città nell’ambito di una kermesse che ben si presta ai festeggiamenti e all’alzata di calici.

Gianluca Bondielli