La Carrarese Giovani va agli ottavi di finale

CARRARESE GIOVANI

1

FIVIZZANESE

0

CARRARESE GIOVANI: Magnani, Bertipagani, Cacciatori (78’ Conti), Ausili (66’ Arnieri), Agnesini, Zuccarelli, Biasci, Canesi (87’ Bassi), Papi, Ragonesi, Manfredi (94’ Del Bergiolo). All.: Incerti.

FIVIZZANESE: Pecorelli (49’ Carvajal), Gerali, Sartorio, Valentini, Forieri (86’ Bedini), Bianchi, Clementi, Lombardo (62’ Berti), Mosti, Mencatelli, Zunino (46’ Salku). All.: Duchi.

Arbitro: Bertini di Lucca.

Marcatore: 28’ Agnesini.

Note: Al 93’ espulso Sartorio per fallo da ultimo uomo.

FOSSONE – La Carrarese Giovani nel mercoledì di Coppa Toscana sconfigge di misura una combattiva Fivizzanese e si regala il pass per gli ottavi di finale che la metteranno di fronte al Pontasserchio, vittorioso sul Gallicano alla lotteria dei calci di rigore. I gialloblù marmiferi (nella foto), che non vivono di trionfalismi in quest’avvio di campionato, in una gara completamente diversa, infliggono alla Medicea la prima sconfitta della stagione in una partita ufficiale.

Fivizzanese che parte con tre pedine fondamentali quali sono Bruno Salku, Berti e Bedini in panchina e così nella prima frazione i padroni di casa danno l’impressione della grande squadra creando non poche difficoltà ai lunigianesi apparsi presuntuosi, spesso distratti, creando poche occasioni in fase offensiva. Al 28’ arriva il gol che decide la sfida, punizione pennellata perfettamente da Ragonesi a centro area, Agnesini lasciato solo dalla difesa ospite di testa supera Pecorelli. Mister Duchi nella ripresa inserisce Salku, poi Berti e gli albicelesti cambiano passo, reagendo con quella forza della Grande squadra spingendo i padroni di casa nella propria metà campo, capitan Mencatelli con un tiro ad effetto sorvola di poco la traversa.

Delfini che dopo aver creato creano due palle-gol con Clementi ipnotizzato da un super Magnani, poi reclamano un calcio di rigore avvenuto ai danni di Mosti e poco dopo lo stesso Magnani è bravissimo sull’insidiosa punizione di Mencatelli, in pieno recupero sciupano altre due ghiotte occasioni da rete.

Ebal.