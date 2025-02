La Carrarese alla Rsa. Commozione e ricordi nella visita al Regina Elena

La preparazione della sfida di campionato non ha impedito alla Carrarese Calcio di proseguire nella serie di lodevoli iniziative a carattere sociale che ormai da anni sta portando avanti. Ieri mattina una delegazione azzurra ha trovato il tempo di fare una nuova visita alla casa di riposo ’Regina Elena’. Segnatamente sono stati l’allenatore Antonio Calabro, il capitano Marco Imperiale e l’argentino Nicolas Schiavi assieme al team manager Louis Sampieri a recarsi alla residenza per anziani dove hanno potuto trascorrere qualche momento di serenità con gli ospiti della struttura e con il personale che se ne prende cura. Durante la prima visita, allo staff azzurro era stata strappata la promessa che sarebbe ritornato ed il mister ed i suoi ragazzi sono stati di parola. Agli anziani sono stati donati alcuni regali come gagliardetti e felpe ma la cosa più bella e gratificante dell’incontro è stata la possibilità di scambiare quattro chiacchiere in libertà con persone della terza età che rappresentano la memoria storica della nostra società ed avevano tante storie ed aneddoti da raccontare anche sulla Carrarese.

Ai protagonisti azzurri presenti sono andati i ringraziamenti del direttore della struttura, Antonio Sconosciuto. Essendo la vigilia di giovedì grasso gli ospiti della casa per anziani hanno fatto trovare delle maschere di carnevale che sono state indossate dai giocatori mentre per il mister era pronta una corona di carta. La visita rientra nel progetto ’Carrarese Care’ che vede periodicamente gli azzurri recarsi in scuole, nosocomi e strutture della collettività per entrare sempre di più nel tessuto cittadino.