La carica dei... 162 Ecco tutti gli studenti qualificati per la finale dei Giochi di logica

Sono 162 gli studenti della nostra provincia che hanno conquistato la finale della 10ª edizione del Campionato studentesco di Giochi di Logica che si terrà sabato 20 maggio, di nuovo in presenza, presso la Polisportiva Sacca a Modena. La fase di qualificazione per i nostri ragazzi è stata supportata dalla sede Salvetti dell’Istituto Barsanti di Massa che, dal 2015, organizza i Giochi per Massa Carrara. I ragazzi hanno reso onore ai trascorsi della nostra provincia (nel 2020 i partecipanti erano stati 900 con 150 finalisti) e si sono dati battaglia con i loro coetanei delle altre provincie d’Italia nel risolvere i 16 giochi logici proposti per gli individuali e i 32 per le squadre. Come sempre c’è stata la fase eliminatoria, svoltasi online sul sito PuzzleFountain, con classifiche nazionali e non provinciali, e gare distinte: 4 individuali (primarie 4° e 5° anno, medie, biennio e triennio delle superiori), che si sono svolte il 14 marzo, e 4 a squadre (primaria 4° e 5° anno, medie, biennio e triennio delle superiori) che hanno avuto luogo il 21 e 22 marzo. La dirigente scolastica Addolorata Langella del Barsanti e le insegnanti sottolineano la preparazione e la volontà di mettersi in gioco che hanno contraddistinto tutti i partecipanti e rivolgono a dirigenti e docenti degli istituti coinvolti un ringraziamento per la partecipazione. Questi i finalisti (44 a livello individuale e 32 squadre).

Categoria primarie: Luca Cuccolini, Alice Tognini, Martina Vita, Martina Catarinolo, Emily Endrizzi, Aurora Bernardini (Carducci), Mia Morabito (Ic Taliercio).

Primarie a squadre: I Fantaquattro (Ic Taliercio).

Categoria medie individuali: Jacopo Ciuffi (Carducci), Kevin Elezi, Filippo Lazzaroni, Thomas Baldelli (Dazzi), Cristian Berti (Giorgini), Giacomo Bellè, Mattia Zucchelli, Leonardo Nicoletti, Emma Bellè, Elia Gropuzzo (Malaspina), Leonardo Zapponi, Giovanni Bengasi Fiorini, Siria Genghini, Bianca Del Papa, Anna Menconi, Alice Bruschi, Lorenzo Majello (Taliercio).

Medie a squadre: Nascondino sotto i ponti, Ping Pong (Dazzi), I Cioccomate (Carducci); Due per Due (Giorgini), Le Migliori (Parini), I Gini, Gravylight, I 4 indecisi, I cioccolatini pimpanti (Taliercio); Sistar (Malaspina).

Categoria biennio individuale: Francesco Manetti, Linda Babboni, Jacopo Bortolan, Nicolò Brizzi, Diego Barcellone, Daniele Benassi (Liceo Marconi Carrara); Lucia Veronica, Filippo Francini, Emanuele Armanetti (Liceo Fermi Massa), Sara Galletti, Giulia Cardi (Istituto Gentileschi Massa Carrara), Lavinia Carbone (Liceo Rossi Massa).

Biennio a squadre: I Paguri, Hitori e le mucche, Uragano logico, Sottozero (Liceo Marconi Carrara); Persi in labirinto magico (Liceo Fermi Massa); Tsaritsa (Istituto Gentileschi Massa Carrara); Carrara gomme (Montessori-Repetti, Carrara); Carboni ardenti (Liceo Rossi Massa).

Categoria triennio individuale: Niccolò Consigli, Rosario Gentile, Matteo Massa, Nicola Cavalieri (Marconi Carrara), Andrea Borghini (Istituto Salvetti serale Massa), Andrea Paglini, Luca Cucurnia, Emanuele Pisani (Iti Galilei Carrara), Tommaso Teani, Andrea Fantoni (Liceo Fermi Massa).

Triennio a squadre: I Coleotteri Rosashocking, Iperimprovvisati (Liceo Marconi, Carrara), Hi Tori a Pois ni 3.0, Le falene (Iti Galilei, Carrara), Manners (Liceo Fermi, Massa), Illogiche (Istituto Gentileschi, Massa Carrara), I fantastici 4 (Alberghiero Minuto, Massa), I numerotti, Gli incorreggibili (Montessori-Repetti, Carrara); Radical Math (Liceo Rossi, Massa); Heisenberg (Istituto Salvetti serale Massa).