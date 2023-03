La Caravella torna a vivere I lavori previsti dopo l’estate Concluso l’iter di appalto

Il progetto che dovrà ridisegnare il volto della Caravella entra nel vivo. Di lunedì l’avvio della procedura di assegnazione dell’appalto integrato per la completa riqualificazione di quella che sarà la cittadella dello sport. Dopo le necessarie verifiche tecniche, alla ditta incaricata spetterà ora di completare la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera e poi l’esecuzione dei lavori. L’intervento sulla Caravella, lo ricordiamo, è finanziato per circa 2,5 milioni di euro con fondi del Pnrr e prevede la realizzazione di una nuova palestra, l’ampliamento della palestra di scherma con una nuova sala d’armi e nuovi spogliatoi per complessivi 250 metri quadrati, di uno skatepark e di una pista di pattinaggio, ma anche lavori su tutta l’impiantistica della piscina nell’ottica di un complessivo efficientamento energetico dell’impianto, la riorganizzazione di tutta l’area verde con la piantumazione di nuove piante, la riqualificazione della recinzione esterna e la creazione di un percorso nel verde.

"Con la riqualificazione della Caravella andremo a creare una vera e propria cittadella dello sport a pochi metri dal mare – dice l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini – e a compiere un primo importante passo verso quella trasformazione radicale di Marina che nei prossimi anni la trasformerà nel luogo del vivere bene. Dopo l’aggiudicazione della gara adesso bisognerà attendere ancora i tempi tecnici perché la ditta possa cominciare con la progettazione, e poi, dopo tutte le verifiche e i passaggi del caso, procedere con i lavori. L’obiettivo è di poter aprire il cantiere dopo la stagione estiva, ma le variabili sono tante. Da parte nostra abbiamo comunque già fatto tutti i passi necessari a velocizzare l’iter". Per rispettare il cronoprogramma lo scorso gennaio si sono riuniti i tecnici e tutti gli enti preposti a dare pareri sulla progettazione definitiva dell’area. "Durante questa riunione prosegue Lorenzini – partendo dal progetto preliminare già approvato in linea tecnica dal consiglio comunale, ognuno ha portato indicazioni riguardo le specifiche tecniche da osservare per la redazione del progetto definitivo. Il disegno in quella occasione ha avuto un riscontro molto positivo ricevendo anche i complimenti del sovrintendente Giovanni Giannone. In aggiunta ci sono stati dati diversi suggerimenti per l’avanzamento degli stati di progettazione. Anche sulla base di queste indicazioni ora la ditta vincitrice porterà avanti il proprio lavoro".