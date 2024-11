La Caravella prova a rinascere. Addio a quel che resta dei giochi

Quel che resta dell’ex parco giochi della Caravella sarà ripulito nelle prossime settimane. A seguito del downburst dell’agosto 2022 la pineta della Caravella è stata quasi rasa al suolo e il parco giochi distrutto. In questi anni i cittadini non avevano fatto altro che denunciare lo stato di degrado del parco, con pezzi di giochi sparsi ovunque invocando degrado per questo luogo simbolo di Marina di Carrara. Proprio in questi giorni gli uffici di palazzo civico hanno firmato una determina per affidare i lavori di pulizia per consentire di proseguire con il restyling della pineta dove sorgerà la futura cittadella dello sport finanziata con fondi Pnrr. A rimuovere tutti i frammenti di gioco del quadrante nord ovest del parco ci penserà la ditta Massimo Bizzari a cui è stato affidato l’incarico per un totale di 4mila e 500 euro.

Il lavoro prevede la rimozione di tutti i giochi in vetroresina, gonfiabili e macchinette, ma anche la rimozione dell’erba sintetica, delle vernici, guaine e copertoni presenti nell’area. Le operazioni di pulizia si dovranno concludere tassativamente entro la fine dell’anno, così da rispettare la tabella di marcia del futuro parco sportivo, come noto atteso dalla popolazione, in particolare dalle numerose mamme che frequentano la stessa Caravella.