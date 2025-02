La campagna solidale: "In aiuto del piccolo Mirko". Via alla raccolta fondi

Alla raccolta fondi lanciata dalla Croce Rossa per il piccolo Andrea di Albiano, si aggiunge una nuova iniziativa solidale per un altro bambino che ha bisogno del sostegno di tutta la comunità: a soli 12 anni si trova ricoverato in coma all’Ospedale Gaslini di Genova. "Mirko è il nostro bambino. E’ diventato uno dei noi e fa parte della nostra grande famiglia" racconta con affetto il presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla, Achille Guastalli, ricordando i viaggi effettuati nel tempo per accompagnarlo alle visite mediche nelle diverse fasi della sua giovane vita affetta da tetraplegia.

Da circa un mese Mirko si trova ricoverato in coma al nosocomio genovese e la Croce Bianca di Aulla non intende in alcun modo venir meno a tutto l’aiuto possibile per il giovane amico nel suo momento di maggior bisogno. I genitori non possono trasferirsi a Genova ma gli stanno vicino e lo assistono ogni giorno con andate e ritorno da Valenza, la frazione del comune di Aulla in cui risiedono, con costi che stanno gravando in maniera importante sul bilancio famigliare. Proprio per questo, la Croce Bianca aullese ha lanciato una raccolta fondi: "Mirko è un guerriero, un bambino coraggioso che sta combattendo la sfida più grande della sua vita. La raccolta fondi è un piccolo gesto di amore per sostenere lui e la sua famiglia". Chiunque voglia aiutare Mirko può fare donazioni direttamente sulla piattaforma gofundme al link: https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-mirko-e-la-sua-famiglia

Il link è pubblicato e visibile anche sulle pagine sociale della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla. In alternativa, per chi volesse donare può farlo senza utilizzare il link recandosi presso la sede della Croce Bianca ad Aulla e consegnando la somma a discrezione, direttamente all’ente che provvederà a rilasciare relativa ricevuta.

A fare da spalla all’iniziativa solidale, sono in arrivo anche le iniziative di varie associazioni sportive del territorio. La Presidente della Consulta per lo Sport di Aulla, Giada Moretti, assicura massima disponibilità a sostegno delle attività solidaristiche: "Siamo felici per questa sinergia, che si rinnova in ogni momento di bisogno, tra le varie associazioni che così facendo danno prova di saper unire sensibilità sportiva e grande impegno sociale". "Nel rinnovare la vicinanza personale e di tutta l’amministrazione comunale di Aulla al piccolo Andrea, oggi rivolgo un caloroso abbraccio anche a Mirko e ad entrambe le famiglie – dichiara il sindaco Roberto Valettini".