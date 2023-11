La biblioteca dimenticata. Manuel (FdI) contesta:: "Dal Comune solo promesse"

"I lavori alla biblioteca di Marina di Carrara avrebbero dovuto partire a settembre, ma di fatto il cantiere non è ancora stato aperto". A dirlo è Massimiliano Manuel, il capogruppo di Fratelli d’Italia intervenuto in consiglio comunale dopo aver raccolto le proteste di numerosi residenti. "Sei mesi fa l’assessore Gea Dazzi aveva promesso che a settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, avrebbe fatto partire i lavori di ristrutturazione per l’edificio pubblico di via Garibaldi – scrive Manuel –. L’8 di ottobre in un comunicato stampa l’assessore alle Opere pubbliche Elena Guadagni spiegava che "il cantiere è aperto da alcuni giorni e i lavori stanno procedendo. Si tratta di un intervento slegato da quello per il recupero della scuola Giromini e dovrebbe terminare in tempi brevi in modo da poter poi restituire la biblioteca alla cittadinanza. Tutto falso i lavori non sono assolutamente partiti".

Per questo Manuel si domanda "ma come può un amministratore tenere un comportamento inadeguato e riprovevole che produce un pessimo giudizio politico su un servizio così importante? A maggio l’assessore Dazzi aveva promesso 40 mila euro per riaprirla –conclude l’esponente di FdI –, e la mancata riapertura è una vergognosa mancanza di lungimiranza e un fallimento economico che va a colpire un servizio sostanziale per la città. L’amministrazione Arrighi – continua il consigliere di opposizione - anche nel settore biblioteche dimostra di non avere una vera e propria programmazione delle opere pubbliche e manca di una visione progettuale della cultura a 360 gradi.

Il rischio è quello di assistere al rapido declino di quella che invece potrebbe essere una delle reti educative, formative e di aggregazione della città. La politica – conclude Manuel – è sinonimo di responsabilità e certi risultati si ottengono attraverso la competenza e la determinazione, non facendo falsi proclami. A quando il cantiere?". L’intervento segue numerose proteste e richieste di cittadini e studenti che chiedono a gra voce la riapertura della biblioteca.