La Befana al Lago Maserino. Apre la stagione della pesca

Tutto pronto per l’inaugurazione della pesca sportiva al Lago Maserino, specchio d’acqua alimentato da due sorgenti naturali a monte, immerso nel parco fluviale del Magra lungo la via ciclabile dei castelli e del percorso natura. Il progetto è frutto di un lungo percorso di risanamento e riqualificazione dell’area ad opera del Comune di Mulazzo che ha rilevato la proprietà dell’ex cava di ghiaia privata. Percorso culminato a maggio con una procedura di gara che si è chiusa con l’affidamento della gestione all’associazione di pesca sportiva “Dante Alighieri”. In collaborazione con il Comune, l’associazione si è rimboccata le maniche ed ha ripulito e sistemato l’area. Ora si possono pescare sia trote che carpe, temoli russi, tinche e, a breve, anche storioni. La pesca per i ciprinidi è no-kill mentre le trote possono essere pescate e pagate a chilo per il consumo.

Ora in cantiere ci sono opere per l’accessibilità delle persone con disabilità: già presente un camminamento di terra battuta lungo tutto il perimetro del lago ed è in fase di ultimazione la realizzazione di una larga sponda con comodo accesso. Presto sarano allestite zone d’ombra. "Abbiamo concepito il progetto per i più giovani, per dar loro obiettivi diversi, un passatempo naturale da consegnare in loro eredità" spiega il presidente Sergio Naidon della ‘Dante Alighieri’ costituita a ottobre 2022 dA 11 virtuosi e che ha già all’attivo una serie di attività a valenza sociale e ambientale. L’intero ricavato delle attività del ‘Maserino’ sarà destinato allo sviluppo della pesca proseguendo nel progetto di ripopolamento dei torrenti del Comune.

"Abbiamo già fatto un ripopolamento a fine inverno ed inizio primavera dello scorso anno per 35 mila avanotti di trota fario autoctona nativa e andremo avanti con questo e con altre opere già avviate di riqualificazione di vasche e strutture che riguardano l’ambiente acquatico". Non solo pesca ma anche ristoro: "Apriamo un chiosco per la somministrazione di alimenti confezionati e bevande. Con l’arrivo della bella stagione saremo pronti anche con pergolati e spazi oltre ai tavoli e le panche già presenti". L’apertura invernale è prevista sabato e domenica ma dalla primavera la struttura sarà aperta tutti i giorni. "Siamo soddisfatti ed entusiasti di questa collaborazione con l’associazione Dante Alighieri che ha preso a cuore questo luogo e questa iniziativa condividendone i medesimi valori, tra i quali anche quelli ambientali e di sostenibilità" conclude il sindaco Claudio Novoa. L’inaugurazione è il 6 gennaio e, grazie alla collaborazione con Anspi San Giuseppe di Arpiola, alle 11 ci sarà anche la distribuzione delle calze.