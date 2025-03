La battaglia quotidiana. Cultura, sociale e lavoro. Le ’paladine’ dei diritti

Lucia Astegiano, per il suo costante impegno nella cooperazione sociale, volto soprattutto al reinserimento lavorativo di persone svantaggiate. Lara Pelliccia, per la determinazione e la passione che le hanno consentito di raggiungere risultati eccellenti nel nuoto pinnato. Cinzia Monteverdi, per aver raggiunto in ambito imprenditoriale, giornalistico e culturale vertici considerati tipicamente maschili, riuscendo così ad abbattere gli stereotipi di genere. Suzanne Spahi, per aver dimostrato con il progetto di installazione murale di mosaici come l’arte possa essere globale, inclusiva e prezioso strumento di rigenerazione urbana. Sono loro le donne che sono state premiate in occasione della Giornata internazionale della Donna torna il tradizionale appuntamento con ‘Carrara celebra le sue donne’. Un premio alle componenti dell’associazione Centro sociale Caritas dell’Annunziata per lo spirito di solidarietà e l’impegno quotidiano con i quali abbattono l’invisibilità e l’indifferenza nei confronti delle persone fragili.

Il Comune e la commissione ‘Progetto donna per le pari opportunità’ hanno assegnato lo speciale riconoscimento a donne nate o legate alla città di Carrara che si sono particolarmente distinte in ambito artistico, scientifico, culturale, sociale e sportivo. Ma scopriamo allora chi sono le donne alle quali andrà l’ambito riconoscimento. Presenti alla manifestazione la sindaca Serena Arrighi e la sua vice, Roberta Crudeli, l’assessora Gea Dazzi. All’evento anche Francesca Menconi, della commissione ’Progetto Donna’ per le pari opportunità.

Alfredo Marchetti