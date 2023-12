Joe T Vannelli super ospite del Barlume

Il re della musica house Joe T Vannelli stasera a partire dalle 19,30 sarà l’ospite d’onore del Lumen, l’innovativo party del Barlume di Marina di Carrara (MS), ha un ospite musicale d’eccezione. Con Vannelli in console anche Saintpaul dj, produttore musicale multi platino e resident d’eccezione di Lumen insieme a Luca Pedonese. Joe T Vannelli è un dj e produttore di fama internazionale, è tra i maggiori esponenti della house music con oltre 20 dischi d’oro e di platino.

Nel corso della sua carriera ha suonato nelle più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: after dark, exogroove, New York bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di ‘Children’ di Robert Miles, ‘Another Brick in the Wall’ remix dei Pink Floyd, ‘Groovejet’ di Spiller, ‘Sweetest Day of May, ‘Play With the Voice’. Uno dei suoi ultimi successi è il remix del brano che quest’estate è stato ai vertici delle classifiche Italodisco dei ‘The Kolors’ (Warner Music Italy).