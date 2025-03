Jazz’inn 2025, obiettivo rilancio e turismo. L’iniziativa presentata in Campidoglio

Nella Sala della Promoteca del Campidoglio, a Roma, si è tenuto nei giorni scorsi l’evento di lancio di Jazz’inn 2025: territori sostenibili, il format d’innovazione collaborativa promosso da Fondazione Ampioraggio. Un’occasione per presentare nuove sfide di Jazz’inn e i territori candidati a divenire Capitale dell’Innovazione 2025, presenti l’assessore comunale al turismo Milena Cucchiara ed Enzo Ascione, direttore artistico di Fosdinovo Street Festival (insieme nella foto).

Il Comune di Fosdinovo è candidato capofila di un innovativo progetto del territorio per aggregare i confinanti Comuni della Lunigiana che presentino vocazioni similari, al fine di dar vita a un ecosistema di opportunità. In base a quanto prodotto dai lavori, dagli interventi espressi nel convegno, il partecipare a Jazz’Inn 2025 consiste nell’attivare una rete di progetti e collaborazioni per trasformare Fosdinovo e altri capoluoghi circostanti in un laboratorio di sviluppo economico e culturale, attrattivo per investitori.

Una trasformazione territoriale con progetti che il Comune di Fosdinovo è ben disposto a guidare, attivando: reti di ospitalità diffusa per il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato; percorsi telematici e culturali atti a creare esperienze turistiche immersive; tassazioni agevolate e incentivi fiscali capaci di attrarre attività e professionisti; progetti d’imprenditorialità locale: supporto a start-up, microimprese e favorire il ritorno di giovani imprenditori.

Inoltre, creazione di piattaforme digitali per eventi e marketing per aumentare la visibilità e il coinvolgimento del pubblico: progettazione di ambiente per coworking e nomadi digitali; progetti con castello e dimore storiche; progetti di ricerca e formazione con scuole e università; incentivazione dei servizi locali.

Roberto Oligeri