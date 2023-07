Jacopo Ferri torna in Forza Italia "Obiettivo far crescere il partito"

Jacopo Ferri rientra in Forza Italia e questa è la prima notizia politica. La mossa può essere infatti decisiva in prospettiva futura, nello scacchiere che si prepara con la riforma delle Province che dovrebbero tornare a elezione diretta. La Lunigiana ha tanta voglia di tornare al vertice dell’ente di Palazzo Ducale, dopo la ‘parentesi montignosina’ di Narciso Buffoni e Gianni Lorenzetti. Ferri potrebbe rappresentare una carta vincente da giocare per la Lunigiana e il centrodestra.

"Una soddisfazione accogliere il rientro a casa del sindaco di Pontremoli, già consigliere regionale per tre legislature, storico esponente di Forza Italia. si era allontanato dal partito, ma insieme alle nostre parlamentari e al presidente Tajani, lo abbiamo corteggiato e siamo a dirgli ‘bentornato’".

Così il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, ha annunciato il rientro nel partito del sindaco di Pontremoli. "Il mio nuovo impegno dentro Forza Italia - ha detto Ferri - nasce con la nomina dei nuovi coordinatori regionali tra cui quello della Toscana, l’amico Marco Stella. Mi ero allontanato per divergenze coi precedenti coordinatori regionali. Questa è sempre stata la mia area politica. Ora al lavoro sul territorio per far crescere Forza Italia in provincia".