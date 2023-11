Italia Nostra alla ’Bagaglione’ per l’ambiente

La sezione Massa-Montignoso di Italia Nostra, in collaborazione con l’associazione Assiolo, ha organizzato per stamani, alle 11, la ’Festa degli alberi’ alla scuola primaria del Bagaglione. Continua l’iniziativa pluridecennale della ’forestazione urbana’ delle due associazioni impegnate a portare in città, in periferia e nelle scuole la cultura del verde, cioè la necessità di proteggere e alimentare il nostro patrimonio arboreo fonte di vita e di salute per ogni essere vivente. L’iniziativa vedrà la sistemazione e la pulizia delle aiule del parcheggio, la messa a dimora di tre olivi e altre varie piantine. Parteciperanno gli insegnati e gli alunni del plesso scolastico e sarà presente anche l’assessore comunale all’ambiente Roberto Acerbo